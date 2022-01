Onödiga utvisningar fällde IK Oskarshamn mot Färjestad

Brian Cooper sätter in i högerkrok på Färjestads Albert Johansson. I det efterföljande numerära överläget avgjorde Färjestad matchen. Foto: Bildbyrån

På det hela taget var det en ganska jämn SHL-match som de knappa 2 000 åskådarna bjöds på, men där effektiviteten i special teams blev avgörande.

Matchen var mållös en bra bit in i tredje perioden, men torkan bröts sju minuter in i slutperioden då Färjestad utnyttjade ett numerärt överläge när Kim Rosdahl satt utvisad. Albert Johansson passade snyggt i sidled och Daniel Viksten direktsköt in 1-0.

Minuten senare var Joel Nyström när att öka hemmalagets ledning till 2-0, men Tim Juel räddade.

Meningslös utvisning avgörande

Med sju minuter kvar att spela drog IKO:s Brian Cooper på sig en fullständigt meningslös roughing-utvisning i egen zon när han kom in som tredje spelare i en situation och skickade en högerkrok i ansiktet på Albert Johansson – långt efter avblåsning.

I det efterföljande numerära överläget avgjorde Linus Johansson genom att göra 2-0 till Färjestad.

Redan i morgon är det dags för ny match för IK Oskarshamn. Då väntar Örebro borta, ett Örebro som i kväll körde över Djurgården med hela 7-1.

Besviken IKO-tränare

IK Oskarshamns tränare Martin Filander var inte särskilt nöjd efter matchen.

– Nej, det var inget drag i den här matchen – inte från något av hållen. Jag är besviken på att vi inte tar en enda bra utvisning, och det kostar oss till slut, sa han till C More efter matchen.

– Det går inte att spela boxplay så mycket och så länge som vi gör. Vi har pratat mycket om det här, men måste bevisligen prata ännu mer – och framför allt göra det bättre.

IK Oskarshamn det lag i SHL som har flest utvisningsminuter per match.