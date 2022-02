Virserum värvar dubbelt efter tunga förluster – VH-forward ansluter

Virserums SGF har inte fått spelet att klaffa under inledningen av Alltrean där de har radat upp fyra raka förluster och släppt in 28 mål.

Division 3-klubben har nyligen tappat två tongivande spelare, backen Shaun Lymer och poängsprutan Jordan Fogarty. Nu har VSGF hittat spelarna som ska fylla de stora luckorna som har uppstått i laget.

Backen Philip Elander återvänder till VSGF och får dubbla roller, både back och assisterande tränare bredvid Wictor Holmberg.

"Vi får en mycket spelskicklig och stabil back som nu också vill ta klivet in i tränarrollen.Vi är väldigt glada för detta och tror starkt på Philip och hans kunskaper som kommer speglas både på och utanför planen", skriver VSGF på sin Facebooksida.

Det står också klart att de plockar in Vimmerby Hockey-forwarden Martin Holmstrand som är klar för spel under resten av säsongen. Han har under denna säsong varit utlånad till Nässjö i divsion 2.

"Vi tror starkt att han kan komma in med mycket energi i truppen. Martin har spelat för oss förut så vi vet vad vi får helt klart. Vi hälsar Martin välkommen och lycka till i Virserum", skrivef VSGF.