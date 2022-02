Svagt Vimmerby Hockey föll mot nästjumbon Hanviken

De senaste omgångarna har Vimmerby Hockey visat gryende form. Seger i tre av de fyra senaste matcherna. Man har lagt topplagen Nybro, Dalen och nu senast Väsby på rygg. Och speciellt insatsen i förrgår mot Väsby var imponerande. Det gnistrade om laget, och med högt pucktempo och vass skridskoåkning körde man över ex-allsvenskarna med 3-0 i mål och 16-2 i skott i den första perioden.

Vi som tittade på hade med oss det i minnet till kvällens match mot Hanviken. Men ganska snabbt syntes det att det var något helt annat som det bjöds på denna fredagskväll.

Två enkla mål

Den första perioden kan beskrivas ganska kort och snabbt. Hanviken inledde bäst första fem minuterna, Vimmerby avslutade bäst sista fem minuterna.

Däremellan gjorde lagen varsitt enkelt mål (Tatu Kokkola 0-1 sju sekunder in i matchens första powerplay efter 06.23 och Edvin Hammarlund 1-1 endast 34 sekunder senare) men bjöd sedan på ytterst mediokert spel.

Svajigt i egen zon, dåligt tempo, slarvigt passningsspel och allt för omständligt. Från båda håll.

Powerplay utan chanser

I den andra perioden var det ingen större skillnad.

Hemmalaget tog ledningen efter sex minuter då Felix Liljegren lämnade passiva backar bakom sig, gled rakt in i zonen, frispelades och drog Robin Christoffersson i Vimmerbys mål.

Med fem minuter kvar av perioden fick Vimmerby möjligheten att spela i ett nytt numerärt överläge. Powerplay-spelet var dock under all kritik, och man lyckades inte få ett enda skott på mål under de två minuterna.

4-1 i tom kasse

Drygt två minuter in i den tredje perioden dunkade hemmalagets Tim Ljungqvist in 3-1. Efter en blek försvarsinsats kom en förlupen puck in i boxen till den helt friställde hemmaforwarden, som fick praktträff.

Vimmerby var sedan aldrig nära att komma i fatt, utan slutresultatet skrevs till 4-1 med två minuter kvar av matchen då Robin Christoffersson plockats ut ur Vimmerbys kasse.

Ödesmatch hemma på söndag

På de tre matcher som Vimmerby har spelat mot tidigare nästjumbon Hanviken den här säsongen har man tagit fyra av nio möjliga poäng. Vi får se om det räcker i kampen om en slutspelsplats, men normalt sett är det poäng som Vimmerby inte ska tappa. Eller åtminstone ska man inte ha råd att tappa dem. För Tyresö/Hanviken är ett lag som man nog måste ha bakom sig.

Nu ligger visserligen både Vimmerby och Hanviken och Vimmerby ovanför strecket med 27 poäng, medan Huddinge ligger precis under på nionde plats med 26.

Det blir några rafflande slutomgångar, och på söndag möts Vimmerby och Huddinge i Vimmerby ishall.