Leksand satte stopp för IK Oskarshamns hemmasvit

IK Oskarshamns hemmasvit med segermatcher stannade vid fyra. I kväll blev gästande Leksand för svåra.

Den första perioden slutade mållös, och det sa också ganska mycket om hur perioden såg ut. Hemmastarka IK Oskarshamn drev spelet, men det skapades inte särskilt många chanser åt något håll, utan två målvakter som i princip varje gång bjöds på fri sikt hade inga större problem att freda sina mål.

Skyttekungen slog till

Den andra perioden var den första ganska lik – IKO höll i taktpinnen, men skillnaden här var att målen kom.

1-0 till Oskarshamn var resultaten av en av många snabba spelvändningar. Målet, som kom sex minuter in i mittperioden, föregicks av en vacker långpassning av David Quenneville till John Dahlström, som vräkte upp ett stenhårt slagskott i krysset från strax utanför tekningscirkeln.

Med ett par minuter kvar av perioden lyckades Leksand få in det kanske inte helt rättvisa kvitteringsmålet till 1-1, men det var snyggt värre. Laget hade precis klarat av ett numerärt underläge när Max Veronneau frispelades av Carter Camper och pricksköt in pucken under Tim Juels ribba. Veronneaus 29:e mål denna säsong.

Spetsspelarna avgjorde

Med fyra minuter kvar av matchen var det Max Veronneaus tur att bjuda tillbaka och frispela Carter Camper, som satte matchavgörande 3-1 i numerärt överläge.

Dessförinnan hade IK Oskarshamn verkligen inte saknat chanser till kvittering. Närmast var Fredrik Olofsson när han kom fri från mittlinjen halvvägs in i perioden.

På det hela taget; spelövertag för IK Oskarshamn, men Leksand bjöd både på imponerande effektivitet, spets och snygga mål.

I och med resultatet var det två sviter som bröts. IKO:s fyra matchen långa rad av hemmasegrar och Leksand tre matchers vit med bortaförluster.

"Gör ruggigt många bra grejer"

Efter matchen var IK Oskarshamns tränare Martin Filander så klart besviken över de uteblivna poängen, men ändå nöjd med lagets insats.

– Vi presterar på ett sätt som vi inte har gjort på en tid, och vi gör det över 60 minuter. Sedan måste vi så klart smälla dit flera av våra chanser, sa han till C More.

– Vi gör ruggigt många bra grejer i dag. Vi tar med oss intensiteten, sättet vi tar oss igenom mittzonen och att vi får stopp på dem. Attityden och det jävlar anamma som vi visar är härligt.