Blekt IK Oskarshamn inledde upphämtningen för sent

Ett stundtals blekt IK Oskarshamn förlorade kvällens SHL-match hemma mot Luleå. Laget vaknade först när man låg under med 3-0 i inledningen av den andra perioden, och då var det för sent.

Luleås Linus Omark spelade huvudrollen i kvällens match. Han inledde målskyttet i den åttonde minuten, assisterade till 0-2 i den 17:e minuten och gjorde 0-3 fem minuter in i den andra perioden.

Genom två mål av Johannes Salmonsson och Kim Rosdahl inom loppet av två och en halv minut i mitten av den andra perioden blev det ändå match av det här.

Men IKO:s upphämtning startade för sent.

"Starten är ängslig"

Pontus Andreasson gjorde ställningen till 2-4 direkt i inledningen av den tredje perioden, och trots flera chanser i numerärt överläge lyckades inte Oskarshamn hämta in underläget. I stället avgjorde Isac Brännström matchen genom att göra 5-2 i tom kasse med en och en halv minut kvar.IKO:s tränare Martin Filander summerade matchen i C More.

– Starten är ängslig, men vi växer in i matchen. Vi tar oss samman väldigt bra och dominerar andra halvan av matchen, men då har vi gett lite för mycket handikapp.

– Jag tycker ändå att det finns bra grejer att ta med. Det är positivt att vi vänder momentumet i matchen, vi dominerar vissa delar av spelet när vi vågar släppa loss, och tar lite bättre beslut genom mittzon. Samtidigt är det ett bra lag vi möter, och vi behöver vara lite mer konsekventa över 60 minuter, säger Martin Filander.