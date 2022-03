STORT KLIV FRAMÅT RÄCKTE INTE FÖR VIK I ANDRA MATCHEN

Västerviks IK gjorde en mycket bra förstaperiod. Stor intensitet och vilja och ingen spelare som vek undan eller ner sig. VIK spelade fysiskt och enkelt och långa pass i både egen zon och genom mittzon som tog död på HV71:s tuffa presspel. Båda lagen hade känslorna utanpå tröjorna och utvisningarna haglade. Hela 20 utvisningsminuter i första, 10 minuter åt vardera hållet.

Men några mål blev det inte, trots att båda lagen skapade chanser.

Rallarslagsmål

HV:s Fredrik Forsberg hade en bra chans efter dryga minuten när han gick in framför VIK-kassen men där Edvin Olofsson räddade. Tommi Huhtala fyllde på och försökte trycka in både pucken och Edvin och rena café- och gatuboxningen uppstod runt VIK-kassen.

Västervik spelade mycket bra i boxplay medan powerplay var mer bekymmersamt där man inte fick ordning på vare sig positions- eller passningsspel.

Danny Kristo åkte på en tuff men schysst tackling i slutet av perioden och klev ut i omklädningsrummet men var tillbaka i andra igen.

Annars var Alexander Hilmerson och Joakim Hagelin borta på grund av skador, som i matchen i fredags.

VIK fram till 2–0

Västervik kom ut mycket bra i andra och hade 2–0 efter fyra minuter. 1–0 kom efter 3.41 när Luke Green drog iväg ett skott från högra kanten på blå och Joakim Westfält stod omarkerad framför kassen och styrde in pucken. Då valde Tommy Samuelsson att ta en time out. Men det hjälpte föga. Det tog bara 25 sekunder innan Luke Green fick iväg ett skott igen, i princip från samma ställe, men nu gick den direkt in till 2–0.

Västervik fortsatte att spela bra med bra utspel från egen zon och skapade anfallslägen. HV71 spelade stirrigt och stillastående. Ett spel som gjorde att VIK inte hade några svårigheter att hålla undan.

HV kvitterade på 30 sekunder

Men sedan kom den där berömda, som att vända på en hand. HV fick en straff efter knappt nio minuter. Det var kalabalik framför VIK-kassen när Max Krogdahl, liggande, tog pucken med handen och drog in den till Edvin Olofsson. Max tog inte pucken med handen utan la handen över och då är det väl frågan om det ska vara straff?

Fredrik Forsberg la straffen, drog och drog Edvin Olofsson och hamnade långt ut till höger. Men ur knappt ingen vinkel alls lyckades Forsberg lyfta in pucken. Mål som en lirare kan göra.

Den riktiga käftsmällen och bjudningen kom 30 sekunder senare när VIK drällde med pucken i egen zon istället för att spela enkelt och lägga ut pucken. HV:s Tyler Vesel snodde pucken och kunde snärta iväg ett skott som innebar kvittering.

Ett mål som fick matchen att vända och som gav hemmalaget stor energi.

Efter 11 minuter fick Jesper Kokkonen ett två mot ett läge där han avslutade själv på vänsterkanten, rakt upp i bortre krysset.

Öhman hade pucken på mållinjen

Västervik hade ett mycket bra powerplay efter 16 minuter och där Victor Öhman hade två mycket bra avslut när pucken rullade på mållinjen.

Men HV ångade på och Tyler Kelleher vek in framför Edvin Olofsson efter 19 minuter och sprätte upp pucken i taket till 4–2.

Det var små marginaler men väldigt avgörande marginaler som gjorde att VIK inte lyckades hålla 2–0-ledningen och att det istället rann iväg.

Den sista perioden blev rent säkerhetsspel från hemmalaget. HV71 tätade till i egen zon och gjorde det bra. Västervik försökte men kom aldrig till ordentligt utan fick ta långa och enkla avslut.

HV kunde göra 5–2 när VIK spelade med tom kasse de sista två minuterna.

Sammantaget var det en betydligt bättre match av Västervik jämfört med i fredags.