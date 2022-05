Flera nya lag i södra serien – här är lagen som måste byta serie

Serieförslaget till de fyra grundserierna:

Norra:

Bodens HF, Kiruna AIF, Kiruna IF, Kalix HC, Piteå HC, Tegs SK, Vännäs HC, IF Sundsvall Hockey, Örnsköldsviks HF, Hudiksvalls HC

Östra:

Nyköpings SK, Hanvikens SK, Väsby IK HK, Strömsbro IF, Huddinge IK, Visby/Roma HK, Wings HC Arlanda, Vallentuna Hockey, Enköpings SK HK, Segeltorps IF

Västra:

Mariestads BoIS, Surahammars IF, Borlänge HF, Skövde IK, Forshaga IF, Lindlövens IF , Eskilstuna Linden, Köpings HC, HC Dalen, Tranås AIF

Södra:

Kalmar HC, Vimmerby Hockey, Karlskrona HK, Nybro Vikings IF, KRIF Hockey, Mörrums GOIS IK, Halmstad Hammers HC, IF Troja Ljungby, Borås HC, Tyringe SoSS