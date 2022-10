Per Åslund blev matchvinnare för Färjestad i Oskarshamn. Foto: Bildbyrån

Nu gjorde visserligen även Oskarshamn tre mål i powerplay, men det var på klart fler möjligheter. Faktum är att de sex första målen i matchen kom i numerärt överläge. Inför slutakten var ställningen 3-3 och en kontring en bit in i tredje fällde avgörandet. Snabbe Joakim Nygård hittade rutinerade Per Åslund som petade in pucken. 5-3 kom i tom kasse.

Oskarshamn har ännu inte vunnit på full tid i årets SHL.