Djurgårdens IF gjorde inte mer än de behövde ikväll. Det räckte till seger i Västervik med 4–2. Det blev en ryckig och svängig match där utvisningarna för VIK haglade i andra perioden. Men ett tamt Djurgården lyckades bara göra ett mål. Rycket kom de sista fem minuterna då gästerna gjorde 2–3, 3–2 och 4–2.

Det blev en lite svängig förstaperiod där Djurgården inledde bra och pressade tillbaka Västervik. Men VIK krigade på och vände tillbaka när hemmaspelarna gick närmare inpå DIF:arna.

1–0 kom också helt rättvist. Det var Marcus Vela som kom fram på högerkanten, gick runt kassen och genom vänsterrundeln, passade in till Ludwig Stenlund som hade klubban färdigladdad. Ludwig fick på en kanon som satt till vänster om Matthew Galajda i gästernas kasse.

VIK bra i första

Sammantaget var VIK snäppet bättre i första.

VIK fick även ett powerplay efter drygt 17 minuter och där 2–0 hängde i luften.

Andra perioden blev rejält förryckt då VIK drog på sig 14 minuter varav två var tre mot fem. I och för sig spelade VIK mycket bra i boxplay men till slut straffade det sig.

Det var efter att tränaren, Martin Gudmundsson, for ut mot en domare när Hampus Plato blev skadad i en kamp vid sargen efter drygt 14 minuter. Domaren tog inte den ”kritiken” utan slog händerna i sidorna som innebar två minuter. Då hade VIK redan Marcus Vela på botbänken.

Djurgårdens Alexander Ytterell fick pucken i slottet och satte den i krysset bakom Emil Kruse.

Bättre fem mot fem

I det spel fem mot fem som förekom i andra så var Västervik det klart bättre laget och därför kunde man förväntat sig bättre disciplin med klubborna och undvikit utvisningar.

VIK saknade inte chanser. Joakim Hagelin hade friläge efter sex minuter men Galajda räddade. Ludwig Stenlund var igenom efter drygt 12 minuter men igen räddade Galajda.

Hampus Plato fick hjälpas av isen och hade troligen en skada på något av benen, knä eller vrist.

Djurgårdsrycket avgjorde i slutet

Västervik höll bättre disciplin i sista perioden och kunde också ta ledningen med 2–1 efter 12 minuter när Grayson Pawlenchuck slog in pucken vid vänsterstolpen efter en smörpassning från Daniel Brickley.

Mot slutet trappade Djurgården upp och först var det Daniel Brodin som gick in framför Kruse, gick förbi och la in pucken i taket. Två minuter senare prickade Linus Klasen in 3–2 och 4–2 kom i tom kasse på slutet.

Att Djurgården är topptippade visade laget de sista minuterna.

I hemmalaget var det transatlanterna, Kruse och lagkapten Erik Gustafsson som krigade bäst.

Tabellen hittar du här.