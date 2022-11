Levin spräckte målnollan när VH tog förlösande seger

Vimmerby Hockey vann premiären hemma mot Tyringe den 2 oktober. Därefter har VH gått mycket tungt och radat upp nio raka nederlag.

Hemma mot Troja/Ljungby kom trendbrottet. VH tog ledningen med 1–0 efter en och en halv minut och Eddie Levin skickade in matchavgörande 2–0 i spel fem mot tre efter 57.44. Det var VH-forwardens första mål för säsongen och Eddie Levin var en av många glada VH-spelare efter säsongens andra seger.

– Det har krävts några målchanser för att få pilla dit den. Skönt att få stänga matchen med ett mål i en så här viktig match när det har gått tungt, säger Eddie Levin.

"Ingen har hängt med huvudet"

Men hur pucken egentligen gick in i mål vet inte huvudpersonen själv.

– Alla har frågat hur den gick in, men jag vet inte. Den måste ha träffat kurvan inne i målet och sedan studsat ut. Jag själv såg inte att den gick in, men domaren pekade rakt ner och signalerade för mål. Det var extremt skönt. Jag stod framför mål och försökte bara kasta in den, säger Eddie Levin.

Vad betyder det för gruppen att få bryta en trend som har innehållit nio raka förluster?

– Det betyder mycket att vi gör det mot serieledaren på hemmais och dessutom håller nollan. Jag hoppas att det kan locka lite mer publik till kommande matcher och att folk får se att vi kan vara med och slåss med alla lag. Jag tycker att vi har visat det, men inte kunnat vinna. Extremt skönt att ta tre poäng i en sån här match,

Hur tycker du att ni har hanterat denna tunga period som ni har gått igenom?

– Jag tycker att vi har tacklat det extremt bra. Det är ingen i laget som har kommit hit och hängt med huvudet utan alla har chippat in och tänkt att ”nu tar vi nästa match”. Vi har varit bra på att titta framåt även om vi har varit besvikna. Efter en förlust har vi sagt till oss själva att det är en ny dag med nya möjligheter i morgon. Man måste ha en bra daglig verksamhet för att kunna slåss med de riktigt stora lagen senare i vår, vilket är vårt mål.

"Alla jublar lite extra"

Vimmerby ligger alltjämt sist i Hockeyettan och står på nio poäng. Upp till Halmstad på sista allettanplatsen är det tio poäng.

– Nu gäller det att försöka bygga en vinnarrad. Självklart siktar vi mot allettan, men någonstans gäller det att kunna lära sig att vinna matcher och få självförtroende i målgörande, försvarszon och målvaktsspel. Det är en match i taget och försöka ta så mycket poäng som möjligt och hoppas att det räcker.

Det var en stor lättnad i VH-lägret efter första segern på över en månad.

– Alla jublar lite extra kanske så det kommer bli lätt att komma till hallen i morgon.