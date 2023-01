IK Oskarshamn tappade ledning i sista perioden i Smålandsderbyt

Det var hemmalaget HV71 som inledde matchen starkast, mycket tack vare två snabba numerära överlägen. På det första av dem, då David Quenneville satt utvisad för interference, gjorde HV också 1-0 efter snyggt spel, där seriens målfarligaste back Joseph Laleggia skickade in pucken i öppet mål. Stort jubel bland de närmare 6 000 åskådarna på läktaren.

Strax därefter utvisades Antti Suomela för en interference, och vid ett par tillfällen var det riktigt nära att hemmalaget skulle utöka sin ledning.

IK Oskarshamn redde dock ut stormen, och därefter var man det bättre laget. Flera gånger utnyttjade man hafsigt försvarsspel och slarviga uppspel från HV och vände snabbt, men 1-0 stod sig perioden ut.

Märklig situation

Den andra perioden var ganska lik den första. Jämn till att börja med, men ju längre den gick desto mer tog gästerna från östkusten över. Man visade upp en ruskigt effektivitet i offensiven och fick stopp i defensiven.

Oskarshamns 1-1-kvittering kom till på ett lite märkligt sätt. Två minuter in i perioden bröt Jiri Smejkal in från kanten, HV-målvakten Jonas Gunnarsson tryckte ifrån med ena skridskon mot stolpen så att målburen for ur sitt läge. Samtidigt drog Smejkal honom och la in pucken där målet skulle ha stått. Domarna viftade först bort situationen, men ändrade sig efter videogranskning och godkände målet.

Tjecken tvåmålsskytt

Strax därefter fick hemmalagets Victor Sjöholm se sitt höstlöv gå in via lagkamraten Måns Lindbäcks klubba bakom en skymd Tim Juel i IKO-kassen, men Oskarshamn skulle kvittera ännu en gång innan perioden var slut.

Med fem minuter kvar stressade förstakedjan fram ett misstag bakom HV:s mål, Patrik Karlkvist direktspelade till en fristående Antti Suomela som satte sitt 22:a mål för säsongen.

IK Oskarshamn hann också med att ta ledningen innan det var dags för den andra pausen. Jiri Smejkal blev tvåmålsskytt då han kunde skicka in pucken i ett i stort öppet mål, läckert framspelad av Cam Brace.

Tvåmålsskytt även i HV

I den tredje perioden kändes det inledningsvis som att Oskarshamn hade full koll på läget. Därför kom HV:s kvittering till 3-3 fem minuter in i den lite överraskande. Joseph Laleggia blev även han tvåmålsskytt, och tillika poängräddare för hemmalaget, då hans dragskott från dålig vinkel ställde Tim Juel sedan den styrt i hemmatäcket.

Med knappt nio minuter kvar att spela skapade IKO:s fjärdelina bra tryck, vilket till slut resulterade i en hemmautvisning. Den blev dock resultatlös för seriens bästa pp-lag, trots bra snurr och ett par högoktaniga chanser.

3-3 stod sig sedan tiden ut och matchen fick avgöras på straffar efter en mållös förlängning.

Ribbskott från seger

I overtime drog Antti Suomela på sig en synnerligen onödig utvisning för holding the stick i egen zon när IKO var på väg att vända spelet, men under 4-mot-3-spelet agerade Tim Juel vägg.

Därefter var det IKO som var närmast seger då Patrik Karlkvist prickade ribban med tio sekunder kvar att spela.

I den följande straffläggningen bröt hemmalagets Fredrik Forsberg en tolv matcher lång mållös svit när han fixade bonuspoängen till sitt HV71. Efter fem resultatlösa straffar dessförinnan överlistade han Tim Juel med den allra sista.

I och med poängen ligger IKO kvar som nia, men nu bara tre poäng bakom Timrå, som ligger sexa och precis över ”kvartsfinalstrecket”.

IK Oskarshamns tränare, Martin Filander, var nöjd med spelet men hade svårt att dölja sitt missnöje över poängutdelningen.

– Prestationen är på plats för att kanske ta någon poäng till, men det är en jämn match. Deras kvittering kommer efter en styrning i vårt täck, sedan är det en strid hela vägen in, summerade han till C More efter matchen.