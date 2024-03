Christoffersson optimistisk inför sin första kvalserie: "Alla möjligheter att gå hela vägen"

Vimmerby Hockey har flera år i rad tvingats uppleva tunga uttåg i sista steget innan kvalserien. I år var det Vimmerbys tur att jubla över att ha kvalificerat sig för kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Troja/Ljungby slogs ut i tre raka matcher och målvakten Robin Christoffersson är glad för att det gick vägen till slut. Värt att notera är att det är 27-årige Leksandssonens första kvalserie som står för dörren.

– Jag känner att det ska bli oerhört roligt och en lättnad över att vi har gått så långt. Både för Vimmerbys del och för egen del har man snubblat på målsnöret lite för många gånger så det är riktigt skönt att det gick vägen nu, säger Robin Christoffersson.

Vad är förklaringen till att ni lyckades fixa kvalseriebiljetten den här gången?

– Vi har spelat riktigt bra hela säsongen och har en bred trupp med fyra bra linor och spelare som trivs väldigt bra med varandra. Vi har också en spelidé som vi spelar efter och som funkar bra. Det är många spelare som så gärna vill gå till kvalserien och det har nog tagit oss långt, säger Christoffersson.

Han pekar på flera spelmässiga detaljer som har blivit bättre under säsongens gång.

– Det är framför allt i allettan och nu på slutet som vi har presterat riktigt bra. Vi har hittat ett solitt försvarsspel där vi är tajta. Vi hade vissa problem med special teams i allettan, men det känns som att det sitter bättre nu. Vi känner oss trygga i boxplay och vet var vi har varandra och hur vi ska spela och ligga rätt. Powerplay-formationerna har fått prata ihop sig och lösa det mesta. Det är skönt att vi har fått en så bra känsla i de avgörande matcherna.

"Blev tryggare av all speltid"

Robin Christoffersson klev in i årets säsong som given etta, blev passerad av en storspelande Scott Hector och har efter Hectors skada tagit tillbaka till förstaspaden och radat upp lysande insatser.

– Det har varit upp och ner, men jag har varit nöjd med hela säsongen. Nästan alla matcher över hela säsongen har fungerat bra även om grundserien blev missvisande. Vi hamnade i svackor där vi släppte till mycket frilägen och två mot ettor bakåt. Det blir tufft att hålla upp räddningsprocenten i sådana matcher, säger Christoffersson och fortsätter:

– I allettan, där vi började täppa till bakåt och fokusera på att ha ett bra försvarsspel, tycker jag att det blir en helt annan känsla för mig och för laget. Hela allettan funkade riktigt bra och det kändes stabilt i nästan alla matcher. Det var väl någon match mot Kristianstad som man var missnöjd med.

Kände du själv att det tog ett tag att komma in i det igen när du fick förtroendet efter Scott Hectors skada?

– När Scott skadade sig visste jag att jag skulle få förtroende och spela många matcher. Det är klart att det kan bli mentalt jobbigt när man vill prestera vad manm kan för fansen och för lagkamraterna. Jag känner att jag bara blev tryggare och tryggare av all speltid. Kommer man in i ett matchtempo börjar man komma in i rutinerna på ett annat sätt.

Christoffersson släppte endast fyra puckar förbi sig på tre matcher i semifinalserien mot Troja/Ljungby och bidrog i allra högsta grad till VH:s kvalserieavancemang.

– Jag är nöjd med att jag kan vara den som avgör nu när det är slutspel. Jag vill att laget ska känna sig trygga med mig som den sista utposten. Jag har en väldigt bra känsla inför det som komma skall. Vi har haft bra träningar sedan semifinalserien tog slut och jag tar träningarna till att mer lägga fokus på sånt som lägger en grund för en skön känsla än att fokusera på något. Jag vill bibehålla flowet som jag är inne i och ta med det in i de kommande matcherna.

Plugg och serier på resan till Norrland

Vimmerby ställs mot Piteå, Hudikvall, Kristianstad, Halmstad och Brödernas/Väsby i kvalserien som inleds med bortamatch mot Piteå på påskafton.

Christoffersson känner att Vimmerby har ett bra slagläge.

– Jag är väldigt positivt inställd. Vi är inte topprankade, vilket gör det bra för oss i och med att vi kan spela ganska avslappnat. Vi är riktigt bra och jag tror att vi har alla möjligheter i världen att gå hela vägen. Nu är det en inställningsfråga och hur man tar vara på den här uppgiften. Sköter vi våra kort rätt så tror jag att vi har en väldigt bra chans för att lösa det.

Hur ser du på att er kvalserie inleds med två matcher i Norrland, Piteå på påskafton och Hudiksvall på annandag påsk?

– Först blev man fundersam med att vi skulle dra iväg på Norrlandstrippen direkt, men jag känner att det gynnar oss mer och mer. Nu stökar vi av den här Norrlandsresan direkt och vi får därefter tre lördagsmatcher hemma där jag hoppas att vi kan fylla hallen. Jag själv åkte mycket buss när jag spelade i Östersund och bussresan är inga konstigheter. Jag tror att de flesta tycker att det kommer bli kul att åka buss, hänga med laget och få se en del av norra Sverige.

VH satte sig på bussen till Norrland vid 06-tiden i morse och Christoffersson vet vad han ska göra för att fördriva tiden under långresan.

– Jag ska väl ladda ner några serier och även passa på och plugga. Jag pluggar matte och samhällskunskap vid sidan av jobbet så det blir ett bra tillfälle.