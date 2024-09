Den osannolika resan – från sportslig tragedi till eufori på ett och ett halvt år.

Lördag 20 april 2024 – ett datum som för evigt kommer vara inskrivet i Vimmerby Hockeys historieböcker med ett bläck som är omöjligt att ta bort. Men framgångssagan som till slut ledde hela vägen till Hockeyallsvenskan inleddes egentligen redan för två år sedan.

Våren 2011 tog Vimmerby Hockey ett historiskt kliv från division 2 upp till division 1. Sakta men säkert har klubben därefter tagit små steg för varje år som gått, och det tog 13 år innan man till slut nådde sin största sportsliga framgång någonsin.

Ett av landets 28 bästa hockeylag finns alltså i lilla Vimmerby. Det är ganska svårt att ta in. Kommande säsong byter vi ut motståndare som Alvesta, Mörrum och Tyringe till Djurgården, Björklöven och AIK – men framför allt fyra Smålandsderbyn, där vi bland annat återigen får uppleva de klassiska derbydrabbningarna mot IK Oskarshamn.

Ännu mer imponerande blir Vimmerbys resa sett till hur många egenfostrade spelare som har varit med och gjort den. I kvalserien var laget representerat av nio spelare med Vimmerby Hockey som moderklubb, varav de flesta i absolut ledande roller.

De gjorde det möjligt

Men sanningen är egentligen den omvända. Avancemanget hade aldrig varit möjligt utan dessa kulturbärare med sina gulsvarta hjärtan och förmåga att lotsa lagkamrater i rätt riktning och ange tonen. Den ledande trojkan av egna spelare har varit en absolut förutsättning för Vimmerbys framgång.

Därutöver har ytterligare en handfull Vimmerbyfostrade killar spelat med laget under den gångna Hockeyettan-säsongen. Vilket betyg för klubben och för alla de ungdomsledare som ligger bakom utvecklingen!

Vimmerby har den minsta pengapåsen i Hockeyallsvenskan, men i och med stommen av egna, ledande spelare i laget har man något annat oerhört starkt som andra klubbar inte är i närheten av.

Stod emot trycket

Grunden till avancemangen lades dock redan för två år sedan. Inför säsongen hade sportchef Pelle Johansson kommit överens med J18-tränaren för Vännäs HC, helt obeprövade 25-åringen Hampus Sylvegård, som ny a-lagstränare för Vimmerby Hockey.

Resultatmässigt var det inledningsvis fullständig katastrof. I slutet av november, låg laget sist i den södra Hockeyettan med ynka nio inspelade poäng efter tolv omgångar, och missade såklart Allettan.

Men Pelle Johansson trodde på sin tränare och den spelidé han höll på att implementera, ledande spelare stöttade sin coach på mer än ett sätt och Pelle stod emot några emellanåt ganska högljudda krav på förändring.

Och sakta men säkert började det likna något. Laget gick bakvägen till slutspelet och förlorade ”som vanligt” i den avgörande matchen i den sista kvalomgången mot det lag som sedan tog klivet upp till Hockeyallsvenskan. Den här gången Nybro Vikings.

Växlade upp ytterligare

Förra säsongen kändes det som att man bara tog vid där man slutade den tidigare, med den skillnaden att man hade växlat upp ytterligare ett snäpp. Större delen av truppen var kvar och Pelle Johansson hade kompletterat den med listiga värvningar av spelare som visade sig ge Vimmerby dess absolut jämnaste och vassaste lag någonsin sett över fyra femmor. Att man fick behålla toppduon av Hockeyettan-målvakter, Robin Christoffersson och Scott Hector, var självklart också otroligt viktigt.

Vikten av Pelle Johanssons smartness och kunskap som sportchef går inte heller nog att påtala. Likt vapenbrodern Daniel Stolt (nu i Kalmar HC) har han en förmåga att med en begränsad budget hitta spelarfynd på ställen där andra sportchefer kanske inte ens kommer på att leta. Med sin fingertoppskänsla såg han vad som saknades inför säsongen och fyllde i hålrummen, vilket gav både bredd och spets.

Att lyckas locka hem Christoffer Törngren och Jacob Heljemo vid jul var så klart också oerhört viktigt – två klasspelare som givetvis inte klev in och levererade massor med poäng, men som de lyfte laget och även gjorde det jobbigt för många motståndare. Glöm inte heller Oscar Humble som var fullständigt lysande efter sitt uppehåll och gick in och minimerade förlusten av backstjärnan Oskar Lindgren som såldes till Tingsryd för stora pengar mitt under säsongen.

Det kanske upplevs som att förringa Pelle Johanssons insats, men så är det inte alls, men visst har Vimmerbys attraktionskraft och historia av att förädla målmedvetna talanger och slussa dem uppåt i karriären underlättat. De senaste fem-sex säsongerna har fler än 20 spelare lämnat VH för spel högre upp i seriesystemet. Sådant älskar unga spelare – och framför allt deras agenter.

Bäst när det gällde

Man kan analysera Vimmerby Hockeys säsong hur mycket som helst. Att man hade de små marginalerna med sig, flyt med mål i sista sekunden och motståndare som vek ner sig. Men det spelar liksom ingen roll. Säsongen 2023/2024 var Vimmerby helt enkelt bättre än de andra lagen. Man hade ett stabilare grundspel, större tro på sig själva och framför allt en högre högstanivå än de andra lagen. Framför allt tog man flest poäng i kvalserien och var bäst när det gällde.

För samtidigt som Vimmerby avslutade säsongen med fem raka segrar, plockade favorittippade Kristianstad bara en poäng på sina sista tre matcher. Det är på så sätt man går från femte till första plats på fem omgångar och tar ledningen i serien för första gången först efter säsongens allra sista match. Och det räcker ju.

Resten är ju som bekant historia. Och i kväll skriver Vimmerby Hockey det första kapitlet till en ny.