STYRELSEMEDLEMMAR RÄDDAR VIK FRÅN KONKURS

Västerviks IK höll sitt årsmöte på Hyllan i ACT-hallen på måndagskvällen. Klubbens ekonomiska situation har varit ansträngd i flera år och nu var man på väg mot ett minusresultat på nästan sex miljoner kronor.

Räddningen är en ny ägarmodell för Hyllan Event AB där 49 procent av aktierna såldes till privata aktörer i slutet av verksamhetsåret.

Försäljningen av andelarna ger uppemot 7,5 miljoner kronor och det ger både vinst och likviditet till föreningen och koncernen.

Årets resultat landar in på ett plus på drygt en miljon kronor.

– Vi har på så sätt fått in kapital för att täcka upp minusresultaten som fanns i koncernen. Vi redde ut det till slut genom att göra en del omstruktureringar. Det var ett tungt ekonomiskt år, men det bygger på att det har varit i obalans under lång tid. Det har blivit större och större minusresultat som vi var tvungna att återställa för att trycka på knappen och starta om på nytt, säger VIK:s ordförande Urban Widén.

"Huvudsaken är att det är löst"

Enligt Västerviks-Tidningen köper Mengao Holding AB, företaget som drivs av styrelsemedlemmen och kassören Robert Schwartz, 42,2 procent och ordförande Urban Widén 7,8 procent. Det handlar om sju miljoner kronor.

– Det är onödigt att spekulera i det, men huvudsaken är att det är löst. Det är absolut inte meningen att vi ska äga det utan det är bara en temporär lösning. Vi ska bygga ett professionellt eventbolag, vilket vi hade tänkt göra i vilket fall som helst med tanke på den nya arenan som ska byggas. Vi tar sikte på det, men nu blev det lite tidigare än vad vi hade räknat med.

Varför väljer delar av styrelsen, du och Robert, att gå in med sju miljoner?

– Det är för att klubben inte ska gå i konkurs och det har blivit en negativ spiral under många år. Problemet var när vi fick coronastödet på två miljoner kronor och när staten erbjöd oss att skjuta upp skatter långt fram i tiden. Det handhas inte på rätt sätt när man får så mycket pengar som man egentligen inte är berättigad till. Vi vet att det har varit ekonomisk dopning i ett par säsonger och nu är det dags att ta tag i det och betala tillbaka. Vi har även fått 700 000 kronor i återbetalning på de två miljonerna och det är stor skillnad på att få pengar och betala tillbaka pengar.

Är det pengar som ni förväntar er få tillbaka på sikt?

– Inte på kort sikt, men nu gäller det att driva Hyllan som ett professionellt företag. Klubben äger hyllan till 51 procent och kommer få aktieutdelning i större utsträckning än vad de har fått på annat sätt. Klubben och aktieägarna som går in är de stora vinnarna. Detta är en modell som många framgångsrika hockeyklubbar har i dag. Att man bara ska förlita sig på kommunen och småföretagare funkar inte i längden. Det är för mycket ovisshet i sådana saker.

"Fanns inget annat sätt"

Enligt Västerviks-Tidningen hade flera medlemmar synpunkter på att klubben har brutit mot stadgarna då försäljningen av Hyllan inte har kommunicerats till medlemmarna.

Borde ni ha genomfört detta på ett annat sätt?

– Det fanns inget annat sätt, det var antingen denna lösning eller konkurs. Jag sa på mötet att det är olika varmt i helvetet. Det var inte den bästa lösningen, men det var den enda lösningen som fanns. Stadgarna som vi har är från 2004-2005 och det är klart att allt inte är anpassat. Vi kommer få göra om stadgarna och det är mycket annat som ligger långt efter.

Hur ser du på att ni tvingades till den här lösningen?

– Det är både bra och dåligt. Vi hade kunnat fortsatt så här, haft en tung ryggsäck flera år framåt i tiden, aldrig kommit loss och inte haft någon handlingsfrihet. Vi har legat efter med allting och det har skapats minus på flera fronter. Nu har vi möjlighet att jobba framåt och skapa ett bolag som inte har några gamla rester. Det är viktigt att bygga upp en bra ungdomsverksamhet som kan förse vårt A-lag med spelare på sikt.

"Inte på regelbunden basis"

För Urban Widén för det självklart att kliva in och stötta VIK ekonomiskt.

Hur känns det?

– Det finns inget att tycka om det. Jag har ett hjärta för Västervik och ett hjärta för ishockeyn och jag vill att den här staden ska växa sig stark.

Kan du tänka dig att gå in med mer pengar om klubben hamnar i samma situation igen?

– Det är inte på regelbunden basis, men det är mycket möjligt att man behöver aktieägartillskott när man kanske ska gå in i Hockeyallsvenskan igen eller när man ska gå in i en ny arena. Så länge vi ligger kvar i Hockeyettan ska det inte behövas skjutas till pengar utan här handlar det om hur verksamheten sköts.

Är ekonomin för kommande år räddad nu?

– På så sätt att man inte missköter ekonomin igen så kommer det bli bra. Vi har satt in flera kontrollsystem, både horisontellt och vertikalt, och resultat är viktigare än intäkter och kostnader. Det är deltavärdet som vi tittar på.

Har ni kvar skulden till Skatteverket eller är den löst?

– Vi har löst många skulder hos Skatteverket under årets lopp och det har varit uppskjutna skatter sedan coronatiden. Förr eller senare måste man betala och nu är vi vid den punkten att vi ska betala lånen som vi har fått. Vi har ingenting som släpar efter utan det har att göra med den normala verksamheten.

En ansökan från en redovisningsbyrå på 110 000 kronor skickades nyligen in till Kronofogden, är den hanterad nu?

– Det har jag inte hört talas om. Är det på det sättet så kommer vi givetvis betala det.

Vad har ni i eget kapital?

– Det har jag inte koll på exakt, men det är som det ska vara för att inte vara utsatt för ett kontrollår. Vi har de åtta procenten som krävas för de här året.

Ser du någon oro för licensen?

– Nej, absolut inte.

"Att inte ha målet att gå upp vore fel"

VIK:s budget för kommande säsong visar att klubben ska ha ungefär samma intäkter i Hockeyettan som i Hockeyallsvenskan.

Är det realistiskt?

– Ja, det är det definitivt. Många mindre ställen har mycket medgångssupportrar och många åskådare tycker inte att det har så stor betydelse vad det är för lag på andra sidan om laget vinner många matcher. När man kommer uppifrån och sponsorerna är vana med en nivå på sponsringen är det lättare att hålla dem kvar. De vill precis som vi alla andra tillbaka till en högre nivå. Om man sköter sig och spelar bra i Hockeyettan tror jag inte att det kommer vara några problem att få sponsorer på lokal nivå.

VIK har förhoppningar om att sälja 1,8 miljoner kronor mer i sponsring i Hockeyettan än i Hockeyallsvenskan.

– Förra året hade vi en grön försäljningschef som kom in sent och nu har vi ytterligare en säljare (Robin Höglund, en av spelarna i laget). Vi ska ha en hel del skillcamps och där budgeterar vi med att få in 750 000 kronor. Vad som saknas mot förra året är ungefär en miljon kronor. Med en ny säljare och en säljare som är varm i kläderna kommer det inte vara en omöjlighet.

Hur mycket kommer medlemsavgiften höjas för en enskild person?

– Vi bestämde att höja medlemsavgiften med tio procent. Vi går från 300 till 330 för enskild och 500 från 550 för familj. Medlemsavgiften har legat still i många år och vi gör en liten höjning. Det är bättre att höja avgiften med några procent varje år istället för att ta ett stort hopp då och då.

Vad har ni budgeterat med för åskådarantal?

– Vi satte ett ganska lågt antal, 600 åskådare per match, för att det är roligare att överskrida sina mål än att man hela tiden ska ligga i underkant.

Är målet att ta klivet upp i Hockeyallsvenskan direkt?

– Att inte ha målet att gå upp vore fel, men det är ingen katastrof om det inte skulle ske. Vi ska vara ett topplag och de som bedömer vår trupp verkar väldigt entusiastiska. Vi får hoppas att det håller hela vägen.

Vad kommer A-laget kosta nästa säsong?

– Lönerna är betydligt lägre nu än vad de var i Hockeyallsvenskan. Där var alla spelare heltidsproffs och nu jobbar de flesta halvtid.

Urban Widén fortsätter som ordförande, Robert Schwartz som kassör och Stefan Persson som vice ordförande. Några personer är nya i styrelsen, men det är oklart vad de får för roller.

– Vi har en kärna på fyra-fem personer och några personer är nya i styrelsen.