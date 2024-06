VH genomförde tufft uthållighetstest – fystränaren nöjd med spelarnas fysiska status

Kontrakterade spelare med nuvarande bosättning i Vimmerby och pendlingsavstånd till staden samlades för fystester i Södra Vi förra onsdagen. Övriga spelare genomförde testerna på eget håll.

Fystränaren Adam Koponen berättar att spelarna genomförde Dana 300, ett uthållighetstest i form av ett intervaller, på löparbanorna på Ulfveskog.

– Spelarna springer 50 meter fram och tillbaka sex gånger för att sedan vila. Detta upprepas fyra gånger och man ska springa så snabbt och på så jämna tider som möjligt. Det är ett standardtest när det kommer till fystester inom ishockeyn, säger Adam Koponen.

Vad kan du säga om spelarnas fysiska status?

– Statusen ser överlag jättebra ut. Jag är nöjd med var spelarna just nu ligger i sin träning, säger Koponen.

Koponen lägger upp spelarnas försäsong i olika steg.

– Steg ett är avklarat, steg två börjar nästa vecka, steg tre startar innan återsamlingen och steg fyra startar innan seriestart.

Blir det tuffare och tuffare för varje steg?

– Den absolut tuffaste träningen kommer ske nu under steg två och tre. Vi går ner lite grann i belastning under steg fyra för att det är en matchtät period och större belastning på laget eftersom det är mycket fler matcher och längre resor. All träning innan säsongsstart är viktig och man vill givetvis progressera under säsongen.

"En indikation på var vi ligger"

Det allsvenska avancemanget betyder att de har tagit ett steg till i träningen.

– Det blir mycket mer tid som behöver läggas och man får steppa upp eftersom vi ska försöka matcha fysisk förmåga efter divisionen över. I Hockeyettan går man efter Hockeyallsvenskans riktlinjer vad gäller testresultat och nu är det SHL:s riktlinjer, vilket gör att man höjer ribban och har ett riktmärke att gå emot.

Nye huvudtränaren Peter ”Piva” Johansson fanns på plats när spelarna genomförde testerna på löparbanorna på Ulfveskog.

– Vi fick en indikation på var vi ligger. Jag tycker att det såg också bra ut, men det är väl alltid någon som har får jobba lite extra under de här veckorna som de kör själva innan vi samlas igen, säger Peter ”Piva” Johansson.

Spelarna drar igång den gemensamma träningen i Vimmerby den 1 augusti.

– Vi får se hur mycket vi kommer till med tanke på bygget i ishallen. Tanken är att vi kör igång ordentligt måndagen den 5 augusti och att vi har kunnat komma på is och träna individuellt några dagar innan den 5 augusti. Vi spelar första träningsmatchen den 9 augusti och vi vill helst ha fem träningar innan första matchen. Så ser planen ut om allt stämmer med bygget, men det styr vi inte över.