NHL-stjärnan kliver in med 1,5 miljoner – krisen total i Tingsryd ändå

NHL-stjärnan Oliver Ekman-Larsson har gått in med 1,5 miljoner i aktieägartillskott till moderklubben.

Under måndagen saknade Tingsryds AIF 800 000 kronor i de kapitaltäckningsgarantier som krävs för att ha chans att få en elitlicens för kommande säsong. Samtidigt står det klart att NHL-stjärnan Oliver Ekman-Larsson kliver in med 1,5 miljoner i aktieägartillskott, enligt Smålandsposten.

Tingryds ekonomi är ett svart hål. Klubbens A-lagsverksamhet, som ligger i ett eget aktiebolag, gick cirka fyra miljoner back förra säsongen – när man redan var under ett så kallat kontrollår – och hade skickats ut ur Hockeyallsvenskan med buller och brak om inte hockeyförbundet förändrat regelverket i vintras.

Per den 30 april var kravet att det egna kapitalet skulle uppgå till 8 procent av omsättningen. I TAIF:s fall låg det på -2 procent.

Nu har man en viss chans att få ett nytt kontrollår med nya regelverket, men för att få sin handlingsplan godkänd har licensnämnden krävt att det ska finnas kapitaltäckningsgarantier på 2,5 miljoner kronor. Igår skrev Smålandsposten att klubben säkrat 1,7 miljoner och därmed krävs alltså ytterligare 800 000. Deadline är imorgon. Syftet med garantierna är att Tingsryd inte ska kunna försättas i konkurs.

– Det känns nervöst och stressigt. Men vi jobbar dygnet runt för att lösa detta. Alternativet är att vi inte får någon elitlicens och det vore... ja, väldigt dåligt så klart. – Alla ringer till alla och vi jobbar på många olika håll. Vi har en minimigaranti på 100 000 kronor för företagen att ställa upp med, annars blir det för plottrigt. Vi ringer och frågar om de kan ställa upp med något, men från vår sida går det inte att säga så mycket annat än att det är upp till var och en att besluta om sina pengar, säger klubbens ordförande Jan Pyrell till Smp.

NHL-stjärnan går in med 1,5 miljoner

Utöver det här arbetet har flera andra intiativ tagits. Supportrarna har startat en egen insamling som ihop med en spelarinsamling är uppe i cirka 325 000 kronor. Även Växjö Lakera planerar att hjälpa till. Ett gemensamt arrangemang i augusti där intäkterna går till TAIF finns i tankarna.

Parallellt har det skapats ett separat initiativ med målet att ta in fyra miljoner kronor i aktieägartillskott. Där har NHL-stjärnan Oliver Ekman Larsson, bördig från Tingsryd och purfärsk Stanley Cup-mästare, klivit in med 1,5 miljoner kronor. Dessa pengar kan dock inte räknas in till kapitaltäckningspotten som krävs.

– Nej, jag tror inte att tillfälle ges till det. Det är lite trassligt att förklara hur det fungerar, men det är för kort om det. Det är något vi får lösa utan hjälpen från Oliver, men det är fint att kunna visa att vi har börjat även med aktieägartillskotten, säger ordförande Jan Pyrell till SMP.

Om Tingsryd åker ur Allsvenskan står degraderade Västervik näst på tur.

Fotnot: Siffrorna i artikeln kommer från Smålandspostens rapportering.