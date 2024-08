VIMMERBY BESEGRADE VIK IGEN - NYA MÅL I POWERPLAY

När lagen möttes i Vimmerby för exakt en vecka sedan var det VH som drog det längsta strået och vann med 3-0. Historien upprepade sig i Västervik ikväll, även om VIK spräckte nollan den här gången.

Det var för övrigt en nolla som hemmalaget spräckte tidigt. Redan efter 4.18 låg nämligen 1-0-pucken bakom gästernas keeper Claes Endre efter att Kalvyn Watson spelat fram George Diaco. Målet kom efter en snabb spelvändning där Diaco avslutade vackert.

Broeng kvitterade

Efter en lite trevande inledning, där hemmalaget hade ett visst övertag, fick matchen bättre fart efter målet. Efter en Vimmerby-utvisning i mitten av perioden bytte matchen skepnad och gästerna tog över. Därför kom inte 1-1-målet med en och en halv minut kvar att spela varken oförtjänt eller oväntat. Återigen var det Vimmerbys vassa powerplay som gav utdelning. VIK-boxen blev allt mindre och till slut kunde inte hemmalaget stå emot när Anton Carlsson och Jakob Karlsson spelade runt och fick fram pucken till Jesper Broeng, som klev in i slottet från sin backposition och avslutade fint.

Levin fortsatt het

Den andra perioden kom att präglas av en hel del utvisningar. I spel fyra mot tre var VIK nära att återta ledningen sex minuter in i perioden, men Gustav Lindbergs skott träffade stolpen.

Istället var det gästerna som tog ledningen 9.18 in i mittakten. En fin omställning där Anton Carlsson spelade fram Eddie Levin avslutades med att den sistnämnda drev in på kassen och gav VH ledningen med 2-1. En fin aktion av Levin, som har varit glödhet under försäsongen.

Med mindre än minuten kvar att spela åkte hemmalagets Kalle Bartholdsson ut fem minuter för interferens efter en tackling mot Vimmerbyspelaren Ludwig Wistén. VH-spelaren blev liggande på isen en stund och när han väl kommit upp på skridskorna igen tog han sig omedelbart ut i omklädningsrummet.

Utökade i tredje

Bortalaget fick inleda den tredje perioden med över fyra minuters powerplay. Till en början spelade Västervik av tiden på ett förtjänstfullt sätt, men till slut kunde man ändå inte stå emot. Eddie Levins avslut räddades, men lagkaptenen Jakob Karlsson höll sig framme och slog in 3-1-målet.

Eddie Levin var minst sagt het i derbymötet och sju minuter in i perioden petade han in en retur fram till 4-1.

4-1 blev också slutresultatet i en match där Vimmerby var klart bättre sett över 60 minuter.