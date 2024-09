Dubbla Stanley Cup-mästarens ord om VH: ”Säkert bättre än vad man tror”

Ett favorittippad IF Björklöven leds av Björn Hellkvist denna säsong. "Det är inget jag duckar för – vi ska gå upp", säger han om Umeåklubbens glasklara målsättning. Foto: Bildbyrån

Henrik Eriksson besökte Vimmerby med familjen i somras och får ta med sig lagkamraterna i Södertälje SK till VBO Arena under den kommande hockeysäsongen. Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF:s lagkapten och affischnamn Marcus Krüger kommer ställas mot Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan under årets säsong. Foto: Bildbyrån

Hur bra/dålig koll har spelare och ledare i Hockeyallsvenskan på Vimmerby Hockey. I den tredje och avslutande delen tar vår tidning tempen på Marcus Krüger, tvåfaldig Stanley Cup-mästare med Chicago Blackhawks och lagkapten i Djurgårdens IF, Henrik Eriksson, ny lagkapten i Södertälje, och IF Björklövens nye tränare Björn Hellkvist.

Hockeyallsvenskan drar igång med en fullmatad premiäromgång i kväll.

Vår tidning passade under måndagens upptaktsträff på att ta tempen på majoriteten av Vimmerby Hockeys motståndare och kolla vad de har fått för bild av seriens nytillskott, hur det blir att komma till Vimmerby i vinter och om de känner någon eller några spelare i årets VH-trupp.

"De har förtjänat sin plats"

Marcus Krüger, centern som har vunnit Stanley Cup med Chicago två gånger (2013 och 2015), går in på sin tredje säsong som Djurgårdens stora affischnamn. Denna säsong kommer han till VBO Arena i Vimmerby.

– Jag har inte spelat mot dem tidigare och det ska bli intressant att se vad de har. Man tänker alltid att nykomlingar kommer få det tufft och det trodde man också förra året, men Kalmar och Nybro gjorde det hur bra som helst. Som vi har pratat om är det mycket Smålandslag i serien och nu blir det ytterligare ett. Någonting rätt gör hockeyklubbarna där nere, säger Marcus Krüger.

Hur ska det ska bli att spela mot Vimmerby med tanke på din digra meritlista?

– Det kommer bli tufft, det vet jag. Ligan är så pass jämn och de har förtjänat sin plats.

Har du fått någon bild av Vimmerby Hockey som lag?

– Egentligen inte. De gjorde det bra förra säsongen och förtjänar platsen. Det är tufft att gå upp från Hockeyettan och det kanske är det tuffaste i svensk hockey. Med tanke på att brorsan (Måns) har spelat mycket i Hockeyettan tidigare vet jag att det är tufft att gå upp.

Känner du igen några spelare i Vimmerby?

– Det är flera lag som jag just nu har dålig koll på. Om jag skulle sätta mig ner och granska alla lag är det klart att jag skulle känna igen spelare, men det har jag inte gjort. Jag brukar göra scoutingen när man möter ett lag för första gången och när man har mött ett lag en gång lär man sig lite mer till nästa gång. Det är ingen speciell spelare som jag tänker på när jag tänker Vimmerby. Man tänker alltid att det ska bli tufft för nykomlingar, men det trodde man förra året också.

Har Vimmerby det svagaste laget i Hockeyallsvenskan någonsin?

– Jag har svårt att jämföra mot tidigare år, men Hockeyallsvenskan blir bättre och bättre och det har de absolut inte.

"Kan gissa vad det blir för väder"

08-klubben har spelat i Hockeyallsvenskan i två säsonger och förlorat den allsvenska finalen båda gångerna, först mot Modo och sedan mot Brynäs.

Hur ser du på era chanser att ta klivet upp i SHL igen?

– Jag gillar våra chanser, men det är en lång säsong och förhoppningsvis kan vi hela tiden ta steg och vara där på slutet. Vi kommer från två säsonger där vi har varit hyfsat nära, men det där sista lilla hoppas jag att vi kan få till i år.

Var tippar du DIF?

– Vi har ambitionen att gå hela vägen, så är det.

Vimmerby?

– Säkert bättre än vad man tror, men jag vågar mig inte på att tippa saker när jag inte har sett träningsmatcher och träningar. Jag gillar inte att prata om saker som jag inte har koll på. Visst kan jag stå här och gissa, men jag kan också gissa vad det blir för väder i morgon.

"Steg bort från de stora arenorna"

Henrik Eriksson är en spelare som är starkt förknippad med Djurgårdens IF, men det är inte där han håller till. Han bytte till den här säsongen Mora IK mot Södertälje SK och har rätt bra koll på ligans nya lag.

– Jag var i Vimmerby på semester i somras och sa till mina grabbar att ”hit ska vi åka och spela hockey i år”. Jag har faktiskt varit i hallen en gång tidigare och haft en matchvärmning med Mora när vi skulle vidare till Oskarshamn, säger Henrik Eriksson.

Då har du varit i ishallen, vad säger du om den?

– En klassisk ishall. Någonstans blir det ett steg bort från de stora, fina arenorna men å andra sidan kommer man bli påmind om varför hockey är äkta glädje.

"Hans mamma är min frus handledare"

Henrik Eriksson delade bord med Vimmerby Hockeys representanter (Peter Johansson, Pelle Johansson och Jakob Karlsson) under upptaktsträffens trerätters lunch.

Vad har du fått för bild av Vimmerby som lag?

– De har tagit vår målvakt (Claes Endre) som är en bra målvakt och det var en himla massa backar i deras lag när jag tittade senast. Jag känner också till Broeng (Jesper) som spelade i Kalmar och gjorde det bra förra året. Hans mamma är min frus handledare på jobbet, de brukar pika varandra och nu blir det två nya lag för dem. Kokkonen (Jesper) är tillbaka och de har också en stark kärna som stannar kvar från laget som gick upp och det ska man aldrig underskatta.

Av de som jag har pratat med på upptaktsträffen har du bäst koll på Vimmerby, hur ser du på det?

– Namn är inte min starka sida, men man ska alltid respektera sin motståndare.

Har Vimmerby det svagaste laget i Hockeyallsvenskan någonsin?

– Det är så svårt att jämföra, men senaste årens upplagor av Hockeyallsvenskan håller hög kvalité. Under min tid som pojkspelare i Huddinge IK hade de det otroligt tufft i Hockeyallsvenskan och då såg det inte så speciellt bra ut.

"Gäller att förvalta det"

Henrik Eriksson ser fram emot att dra igång säsongen med sitt nya lag.

– Jag tycker att vi har ett riktigt bra lag där gruppen, klubben och ledarna gjort en bra resa de sista två åren och byggt en stabilitet. Det gäller att förvalta det, göra en bra grundserie, vara på tårna och göra ett bra slutspel, vilket blev lagets hinder förra året.

Var placerar du Södertälje i ett tabelltips?

– Jag tycker att vi ska se till att ha fokus på att göra en bra grundserie, placera oss någonstans på övre halvan och vara redo när slutspelet drar igång.

Vimmerby då?

– Ett realistiskt mål är att bita sig fast vid att ha två lag bakom sig. Det gäller att börja där för att sedan jobba sig uppåt.

"Har en diagnos som jag medicinerar för"

Efter nio månaders uppehåll är Björn Hellkvist tillbaka på tränarbänken igen och kliver in som huvudtränare i ett favoritstämplat IF Björklöven. Det var under förra hösten som Hellkvist tvingades sjukskriva sig från jobbet som tränare i SHL-laget Leksand till följd av hans tidigare sjukdomsbesvär.

– Jag själv var själv lite orolig för att det kanske skulle vara slut och det var sjukt jobbigt. Från januari har jag känt att det blir bättre och bättre med medicinförändringar och att jag vill tillbaka till hockeyn. Jag mår bra och har en diagnos som jag medicinerar för. Medicinen och behandlingarna gör att jag inte är sjuk hela tiden. Det kan komma en dag där jag blir för dålig för att vara hockeytränare och det är jag medveten om, men den dagen är inte här och nu.

Umeåklubbens målsättning är glasklar.

– Det är inget jag duckar för – vi ska gå upp. Vi har ett jättefint hockeylag och det är andra klubbar som också har det. Det viktigaste för oss i år är att vinna.

God vän med VH-tränaren

En ny bekantskap för Björn Hellkvist är Vimmerby Hockey, allsvenska nykomlingen som leds av hans goda vän Peter ”Piva” Johansson.

– De är i stort sett obesegrade på försäsongen och det blir en tuff nöt. Det ska bli kul att möta Vimmerby och det är också roligt att Peter är tränare i Vimmerby. Vi har en lång historia tillsammans. Vi är goda vänner, kommer från Ängelholm och har jobbat ihop i Rögle BK. Sedan var jag väl lite involverad när han gick till Modo säsongen 2020/21.

Vad säger du om Vimmerbys lag med tanke på att du känner ”Piva” så väl?

– Vi diskuterar sällan hockey på det sättet, det blir mest skitsnack.

Vad känner du när du tittar på laget?

– Vi är så tidigt in i vår säsong att jag inte har fokus på något annat lag. Jag har fokus på att mitt lag ska vara tillräckligt bra för att vi ska klara av vår högt ställda målsättning som är att vinna allting. Jag tycker att det är intressant att se Vimmerbys lagbygge och det var kul att följa Vimmerby förra säsongen när Sylvegård (Hampus) var tränare och lyckades ta upp Vimmerby. Det var en fantastisk fjäder i hatten. Nu tyvärr är hans tränarkarriär slut eftersom han jobbar med Tommy (Samuelsson) och det är tråkigt, säger han och skrattar och tittar på Tommy Samuelsson som fotograferas av Bildbyrån precis bredvid.

Är det någon spelare i Vimmerby som du känner igen?

– Ja, de värvade väl Kokkonen (Jesper) från Karlskoga. Han är väl från Vimmerby från början? Det är en grym hockeyallsvensk spelare. Det man som nykomling måste ha klart för sig är att det är ett snäpp upp och det är tufft. Jag har aldrig varit nykomling i Hockeyallsvenskan, men jag har varit nykomling i SHL två gånger och det är tufft.

Var placerar du Vimmerby i ett tips?

– Det är inte mitt jobb att placera Vimmerby. Jag tror att Vimmerby ska vara sjukt nöjda om man gör en säsong som stabiliserar laget i Hockeyallsvenskan. Det är också viktigt att bygga saker över tid och ha en tydlig plan för var man vill ta föreningen i framtiden, men det kan vara svårt under första året där man inte riktigt vet vad som väntar. Smålandslag brukar ha en väldigt god lag- och klubbsammanhållning och ett jäkla driv från alla. Jag ser Gnosjö-andan i många småländska klubbar.