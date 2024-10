Glödhet Levin fortsätter leverera – fem mål på fyra matcher: "Växlat upp"

Efter fem raka förluster och gårdagens svidande 1–2-förlust i jumbomötet med Tingsryds AIF var Vimmerby Hockey i behov av poäng i kvällens viktiga hemmamatch mot Östersunds IK.

Efter att ha förlorat flera av de senaste matcherna i första perioden kom VH ut med en bestämdhet från start på hemmais.

Eddie Levin är mycket nöjd med hur laget genomförde de första 20 minuterna.

– Det var en felfri första period. Vi gick in med matchplanen att vi skulle ha puckarna framför oss, spela mycket enklare, överleva de första tio minuterna och komma in i matchen. Det tycker jag att vi gör riktigt bra och vi kommer till och med ifrån första perioden med en 1–0-ledning, säger Levin.

Gjorde båda målen i powerplay

Vimmerby Hockey svarade för en solid insats över 60 minuter och vann fullt rättvist med 4–1.

– Det är första perioden som har sänkt oss i många matcher och sedan har vi växt in i det ganska bra och blivit bättre och bättre. Det är mycket som har börjat klaffa nu och det är kul, säger Eddie Levin.

Jesper Kokkonen gjorde 1–0-målet och det var spetsforwardens första fullträff för säsongen.

Eddie Levin, målskytt mot Björklöven, Oskarshamn och Tingsryd, gjorde mål för fjärde matchen i rad och slog dessutom till med två fullträffar. Båda målen kom i powerplay.

Precis före 2–0-målet blev Eddie Levin tacklad till isen och när han kom upp på skridskorna stod han på rätt plats i slottet och vispade in Martin Pärnas passning på volley.

– Jag var förbannad efter tacklingen så det var skönt att få pilla in den. Jag vet att pucken ska komma där ungefär. Jag gick på instinkt och den lyckades gå in, säger Eddie Levin.

Dryga minuten senare dundrade Elias Lindgren in 3–0 och Eddie Levin satte sitt andra mål fram till 4–1 i slutperioden.

– Det var en ny powerplay-variant som vi testade.” Jagge” (Jakob Karlsson) passade in i slottet och jag drog till. Den funkade i dag så det var kul.

Första trean i HA

Levin är inne i ett bra målstim med fem mål på de fyra senaste matcherna.

– Jag känner att jag har växlat upp och det känns som att laget är på gång. Det är klart att målen stärker självförtroendet. Vi har haft ett dåligt powerplay tidigare och nu får vi göra två mål. Det är skönt och viktigt att det har kommit igång om man ska vinna matcher. Vi släpper in noll mål i boxplay och gör två mål i powerplay. Det är starkt.

Vimmerby lyckades bryta sin fem matcher långa förlustsvit och tog sin första trepoängare i Hockeyallsvenskan.

– Nu har vi lärt oss hur vi ska ta oss an matcher i allsvenskan och det är genom att spela enkelt i början av matchen och komma in i det för att därefter bygga momentum. Förra året var vi ett lag som ville hålla i mycket puck och spela mycket med pucken. Nu går det kanske inte på samma sätt utan det är kanske när man får momentum som det går att spela med puck och testa nya saker. Det gäller att man är noggrann under de första tio minuterna.

Blir det något firande i kväll?

– Jag har min faster här från Linköping så det blir att äta middag med dem.