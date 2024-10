KRISKLUBBEN SPARKAR TRÄNARE – VIMMERBYSON TAR ÖVER

Det har spekulerats en tid och på måndagen blev det officiellt. Krisklubben Västerås IK, som bara tagit åtta poäng i Hockeyallsvenskan, sparkar sin huvudtränare Karl Helmersson och assisterande tränare Örjan Lindmark.

Båda entledigas omgående och Vimmerbysonen Eric Karlsson, som är assisterande tränare, tar tillfälligt över som tränare. Under tiden pågår arbetet med att rekrytera en ny huvudtränare. Eric Karlsson kommer vara huvudtränare under den processen.

– Vi vill tacka både Karl och Örjan för deras insatser i klubben och jag vet att de jobbat stenhårt med att försöka vända på den negativa trend som laget hamnat i. Nu känner vi att vi måste göra en förändring för att få in ny energi i truppen och blicka framåt. Vi arbetar just nu med att rekrytera en ny huvudtränare och hoppas ha en lösning på plats inom kort. Under tiden så leder Eric Karlsson laget under träningar och matcher. Han kommer även att få hjälp av Stefan Fredriksson från J20, berättar sportchef Niklas Johansson.

Nu på onsdag ställs Västerås mot just Eric Karlssons moderklubb Vimmerby i Hockeyallsvenskan.