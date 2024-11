Ny seger för VSGF – Holmbergs besked om spetsvärvningen

Virserums SGF hittade rätt ganska omgående när Kacper Szostak satte 1-0 framspelad av Simon Dahl och August Andersson efter drygt sju minuter.

Glädjen varade inte särskilt länge. 32 sekunder efter ledningsmålet lyckades nästjumbon Rydaholm göra 1-1. Innan perioden var över hade hemmalaget också fullbordat vändningen. Med drygt fyra minuter kvar att spela kom 2-1.

– Vi börjar väldigt bra första tio minuterna, men sedan dippar vi sista tio. Det är ganska naturligt när de blir mer intensiva och spelar upp sig också, säger Wictor Holmberg.

Vände och vann

Virserum skulle hitta en kvittering halvvägs in i den andra perioden när man fick chansen i numerärt överläge för andra gången på kort tid. Elof Einarsson spelades fram av Daniel Öhlund och Simon Dahl när han satte 2-2.

– I andra perioden kommer vi tillbaka starkt igen och är mer fysiska, vinner fler puckar och skapar mycket farliga lägen. Deras målvakt gör en väldigt bra period där. Sedan händer det lite och vi får en del småskador. Det tar en stund när vi får kasta om mycket under andra halvan, men det löser vi bra.

Matchen stod sedan och vägde hela vägen till slutminuterna. Men med sju minuter kvar kunde Elof Einarsson, som blev stor hjälte, även göra 3-2. Simon Dahl noterades för sin tredje passningspoäng.

– Det böljade mycket i tredje och var chanser åt båda håll. Vi lyckas göra hänga 3-2 där och sedan städar vi av och håller undan. Vi får ett boxplay där med, men vi lyckas hålla dem på utsidan och det var ändå stabilt.

Virserum är nu fyra i tabellen och en poäng bakom trean Diö.

– Nu har vi en lugnare vecka framför oss med bara en match och sedan ledig helg.

"Ligger lite på is"

När Martin Pärna försvann till Hockeyallsvenskan och Vimmerby sa Wictor Holmberg att man hade en annan spelare av samma kaliber på väg in. Spelaren skulle inte vara Simon Dahl.

– Nej, det ligger lite på is just nu. Vi får se om det landar, det är några andra grejer som ska falla på plats också. Men det är absolut på tapeten att förstärka. Det är aldrig fel at bredda spetsen.

Beröm efter söndagens drabbning gick till Simon Dahl samt tvillingarna Einarsson, Erik och Elof.