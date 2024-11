EFTERLÄNGTAT TRENDBROTT – VH SLOG KLASSISKA KLUBBEN

Vimmerby Hockey har förlorat åtta av de nio senaste matcherna och parkerar på nästjumboplatsen i Hockeyallsvenskan. Hemma mot forna storlaget AIK fick VH jubla över tre efterlängtade poäng.

I en högintensiv och fartfylld öppningsperioden turades lagen om att diktera de spelmässiga villkoren.

Drygt åtta minuter in i första perioden kom hemmalagets ledningsmål när VH spelade distinkt och tog pucken mot mål. Kevin Wennström skickade in en puck på mål från kanten och Oskar Hassel, backen som följde med upp i anfallet, vispade in målvaktsreturen från nära håll.

Nyförvärvet nätade direkt

I början av andra perioden åkte senaste nyförvärvet George Diaco ut två minuter för fasthållning. AIK:s bästa chans hade spetsforwarden Scott Pooley med ett ribbskott. VH försvarade sig bra och skapade bra lägen i boxplay-spelet.

Några minuter utökade Vimmerby ledningen till 2–0 när Jakob Karlsson trampade in i slottet och hängde upp pucken i krysset bakom en skymd Simon Carlsson.

Med sex minuter kvar av andra perioden satte George Diaco 3–0 med ett skott från långt håll.

Kort därpå fick AIK in den psykologiskt viktiga 3–1-reduceringen och 08-klubben skapade bra lägen under återstoden av mittperioden.

Dramatisk slutperiod

Fem minuter in i slutperioden styrde Christoffer Björk in 3–2 från en position precis framför Robin Christoffersson. En minut senare drabbades AIK av en dubbelutvisning och VH fick ett ypperligt läge att återta sin tvåmålsledning. AIK försvarade sig bra och VH bommade lägena som de skapade i fem mot tre-överläget.

4–2 kom istället med knappt åtta minuter kvar att spela. Jesper Kokkonen sprätte elegant upp 4–2 i krysset, fint framspelad av Jakob Heljemo.

VH-glädjen varade i endast 37 sekunder. AIK fick snabb kontakt när Oscar Nord tryckte sig in framför mål och satte 4–3-pucken mellan benen på Christoffersson.

Jakob Karlsson åkte därefter ut två minuter och AIK var flera gånger om nära att utjämna till 4–4. Sedan var det VH:s tur att testa lyckan i powerplay, men utdelningen uteblev.

Eddie Levin punkterade matchen med 5–3 i tom kasse och såg till att den dystra förlustsviten bröts inför 1 346 åskådare.