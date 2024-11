Skön seger efter prövande tid: "Bevis på att vi är på rätt väg"

Efter en seger på de nio senaste matcherna fick Vimmerby Hockey det trendbrott som de var ute efter i hemmamatchen mot klassiska klubben AIK.

– Jag tycker att vi har varit på gång ett tag och gjorde en bra match här hemma senast mot Mora. Problemet har varit att vi har hittat sätt att förlora matcher istället för att hitta sätt att vinna matcher. Jag tycker att det är den stora skillnaden i dag. Arbetsinsatsen är kanon på alla håll och kanter och den var kanon sist också, förutom fem minuter i andra perioden. I dag tycker jag att vi sitter ihop bättre över 60 minuter, säger Björn Tholander Olsson.

Vimmerby var i ledning med 1–0 efter första perioden och gjorde både 2–0 och 3–0 i mittperioden. Med några minuter kvar av andra perioden kröp AIK närmare med en 3–1-reducering.

– Vi är inte så vana med hur vi ska hantera en 3–0-ledning. Det är klart att vi skulle ha velat haft 3–0 med oss in i andra periodpausen, men de fick ett mål på någon studspuck samtidigt som vi hade någon puck som gled in i mål. Jag tror sällan vi har lett med mer än ett mål under hela säsongen. När vi ledde med två mål tyckte vi att det var ganska skönt och sedan när vi fick in det tredje målet var det tillbaka till två mål direkt, säger Björn Tholander Olsson.

"Sliter hårt kan jag säga"

AIK närmade sig med 3–2 i upptakten av tredje perioden och gjorde 4–3 37 sekunder efter Jesper Kokkonens 4–2-mål.

– Det är samma sak i tredje, när vi gör mål gör de mål direkt efter. Det är något vi måste ta bort och vi måste få lite mer luft och spela med större marginaler.

Vimmerby höll ifrån och vann med 5–3 när Eddie Levin gjorde sitt tionde mål för säsongen i tom kasse.

– Jag unnar grabbarna den här segern. Vi sliter hårt kan jag säga, både mentalt och fysiskt. I dag tycker jag att vi förtjänar det. Tidigare har vi kanske hittat vägar till att förlora och nu hittar vi en väg till att vinna. Det är så otroligt viktigt att ta med sig den här känslan om man tittar framåt. Om vi hamnar i samma situation igen kommer vi känna igen oss och veta hur vi ska hantera det. Man kan prata hur mycket som helst om det och säga att man ska göra saker, men det ska ske där ute på isen.

Du säger att ni sliter både mentalt och fysiskt, hur vill du beskriva den senaste tiden?

– Vi är ganska medvetna om att vi skulle få kämpa och att vi skulle vara där vi är ungefär. Samtidigt tycker jag att prestationerna har varit betydligt bättre än vad det har gett i form av poäng. Det är klart att den frustrationen är större än att vi får kämpa. Vi måste växa in i det här nu och jag tycker att vi hela tiden kommer närmare och närmare. I dag får vi ett bevis på att vi är på rätt väg.

"Skicklig hockeyspelare"

Kanadensaren George Diaco, nyförvärvet från Västerviks IK, gjorde mål och assist i debuten och hittade rätt i kedjan med Jakob Karlsson och Eddie Levin.

– Det är otroligt viktigt. Det är en väldigt skicklig hockeyspelare och det vet vi om. Att han klarar av tempot och spelet i allsvenskan visar han enkelt. Jag tror att han kommer växa, bli ännu bättre och göra sina medspelare ännu bättre. Det är en jättebra investering.

Känner du att ni har hittat tredjelänken i förstakedjan nu i Anton Carlssons skadefrånvaro?

– Anton är en otroligt skicklig hockeyspelare och en hockeysmart kille. Om du ska ersätta honom, var ska du hitta den killen till rimliga pengar? Jag får berömma Pelle (Johansson, sportchefen) som hittade den här lösningen och att vi sedan tog reda på alla fakta snabbt och lyckades lösa det. George kommer vara otroligt viktig för laget framåt.

VH-tränaren var stolt och glad och berömde den kollektiva insatsen.

– Det är klart att man kan peka ut individuella spelare, men vi har kämpat som ett kollektiv under en ganska lång period. Det har grinat emot och hela plötsligt går det vår väg. Jag hyllar kollektivet, det är ingen som lägger sig ner och dör utan vi fortsätter hela tiden gnugga.