Inte ens "Piva" trodde på det vid 5-2: "Sjukt bra av killarna"

Vimmerby Hockey låg under med 5-2 mot tabellettan IF Björklöven och såg ut som ett slaget lag. Men folk älskar idrott av just anledningarna som denna.

Med sju och en halv minut kvar låg VH under med 5-2. Ingenstans fanns det nog någon som trodde att Vimmerby, som gjort en väldigt bra insats trots tremålsunderläget, skulle kunna vända på matchen.

Men med 16 sekunder kvar av ordinarie tid styrde lagkapten Jakob Karlsson in 5-5 i spel sex mot fyra. Oskar Hassel avgjorde sedan tillställningen i förlängning.

– Det är sjukt bra av killarna att inte lagga ihop efter deras 5-2-mål. Klart jag är otroligt nöjd med det, säger tränaren Peter "Piva" Johansson.

Trodde du själv på en vändning vid 5-2?

– Du skulle tro att jag ljög om jag sa ja och ingen trodde väl det i hela hockeysverige. Bara våra spelare och det var det viktigaste.

"Började tro på det"

Faktum är att Vimmerby haft flera vassa chanser och mycket tid i anfallszon även när Björklöven ledde med 5-2. Vimmerby ledde dessutom skotten vid det läget av matchen.

– Det var ju absolut inte rättvist med 5-2 där och killarna i båset sa "vi kör" även då. När vi fick 5-3 så kände vi att vi hade något att gå på och då började jag också tro på det. Det fanns ett driv i båset som vi tappade efter halva matchen mot Nybro.

Hur starkt är det mentalt att vända ett tremålsunderläge mot just Björklöven?

– Det är inte direkt ett dyngäng vi möter, så det är sjukt bra av killarna. Det känns som att vi börjar förstå att vi är rätt bra. Jag tycker vi är jäkligt bra anfallsmässigt i den här matchen. Det blev också bättre och bättre försvarsmässigt i andra och tredje perioden. i de två sista perioderna är vi bättre än Björklöven, så 5-2-underläge var riktigt tufft där.

"Sjukt kul att vinna"

Även om resultatet stannat vid 5-3 i tabellettans favör hade "Piva" känt att det funnits mycket att bygga vidare på.

– Prestationen var bra och det hade vi känt även om vi förlorat med ett par mål, men en vinst är fan en vinst alltså. Man är ju en idiot, men det är sjukt kul att vinna verkligen. Man kan tycka att allt är skit, men så fort man vinner känner man andra känslor. Det är förstås en känsla som gärna får komma tätare än det har gjort.

Att nu packa ned de två poängen i bussen och ladda om inför fredagens match mot Mora hemma i VBO Arena blir viktigt, men också lättare sagt än gjort.

– Vi har tagit steg hela vägen tycker jag och det blir skitviktigt att hitta energi tills på fredag. Det blir en utmaning för oss med en så här lång bussresa och det är inget vi är vana vid. Det blir lättare när vi vinner i dag. Vi hade varit nöjda med en poäng, men den här vinsten är extra skön.

Tingsryd tog bara en poäng mot Almtuna och VH knaprade nu in en poäng.

– Det är alltid lättare om man har häng förstås.

"Ingen vill ha det"

De senaste dagarna har det varit mycket skriverier om Vimmerby Hockey, efter att en spelare tagits på nattklubben Kharma och blivit misstänkt för narkotikabrott. Både eget bruk och innehav.

– Det är inget kul och ingen vill ha det, men jag tror inte det påverkat gruppen. Vi tog en kort info i går och sedan bestämde vi oss för att stänga det. Det går inte att styra över det, men det finns en människa i allt detta som alla känner med både korta och långa relationer. Det är tråkigt, men vi bestämde i går att vi skulle göra en bra match och nu fick vi den här matchen för att komma ihop.

Backlånet från Tranås, Gustaf Malmkvist, imponerade och stod för flera matchavgörande prestationer.

– Han gör det jättebra och det var en fantastiskt bra debut. Det finns lättare matcher att få.

Hade du velat behålla honom?

– Det är en ickefråga och dumt att fundera på det. Han ska spela med Tranås på fredag och det får vi förhålla oss till, men vi är tacksamma för hjälpen och glada att det gick att lösa när det blev som det. Det försvann ju tre backar på ett dygn där.

Vimmerbys första bortaseger kom alltså långt in på säsongen och mot inga mindre än serieledande Björklöven.