Succélånet aktuell även för VH:s hemmamatch i morgon mot Mora

Det är skralt på backsidan hos Vimmerby Hockey. Inför onsdagens bortamatch mot IF Björklöven lånades Tranås AIF-backen Gustaf Malmkvist in så att laget åtminstone kunde mönstra sex försvarsspelare i matchtruppen.

Och man kan väl tänka sig en enklare uppgift än att göra karriärens första allsvensk match borta mot serieledarna, dessutom utan att ha gjort en enda träning med klubben man ska representera. Men vilken debut han gjorde den 24-årige Linköpings HC-fostrade backen.

Med två målgivande passningar och ett stabilt och moget backspel var Malmkvist en klart bidragande orsak till Vimmerbys vändning och skrällseger med 6-5.

Vill låna Malmkvist igen

I morgon, fredag, tar Vimmerby Hockey emot Mora IK hemma i VBO Arena. Om allt går som det ska är norske Isak Hansen tillbaka efter sitt landslagsuppdrag.

– De har match i kväll och sedan ska allt klaffa med resorna i morgon, men förhoppningsvis hinner han till Vimmerby och kan spela, säger VH:s sportchef Pelle Johansson.

Lånet av Gustaf Malmkvist var tänkt att bara vara för en match, men efter gårdagens succédebut och eftersom läget är som det är, har Pelle Johanson ställt frågan till Tranås AIF:s klubbchef Stefan Fransson om det finns möjlighet att låna Malmkvist även till matchen mot Mora.

"Hjälper jättegärna till"

Fransson har dock inte bestämt sig.

– Nej, jag har inte kommit dit än. Jag fick frågan av Pelle på onsdagskvällen, men jag har några saker som jag måste kolla upp och lösa först, säger Stefan Fransson.

– Jag hjälper jättegärna till om vi har möjlighet, det är bra för vårt samarbete och bra för spelaren. Men samtidigt får det inte drabba vår klubb, och vi har själva match mot Mariestad i morgon. Men som sagt, inget beslut är taget än.

Vimmerbys sportchef, Pelle Johansson, berättar att man siktar på att förstärka backsidan mer permanent.

– Ja, det måste vi göra, men om vi kommer värva eller låna in under längre tid är oklart. Flera klubbar har spelare i väg på bland annat JVM, så man är nog inte så benägna att släppa spelare just nu, säger Pelle Johansson.