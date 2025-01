Två spelare i Allsvenskan stängs av – höga böter för IKO -stjärnan

Precis i början av tredje perioden så tacklade Zion Nybeck Kalmarspelaren Carl-Johan Lerby och fick matchstraff. Idag kom straffet: det blir fyra matchers avstängning och 7 080 kronor i böter.

I det laddade derbyt på Hatstore arena igår så fick Zion Nybeck matchstraff efter en hård tackling. Nu har disciplinnämnden fått in en anmälan från Players Safety Group om illegal check to the head alternativt charging.

“Rörelsen är uppåtgående, kraften riktas mot huvudet, stor skaderisk”, står det i anmälan.

Zion Nybeck har nu fått sitt straff och det blir fyra matcher på läktaren. Han får även 7 080 kronor i böter, vilket motsvarar tio procent av lönen. Situationen kan du se här.

Kalmar HC vann matchen med 3-2.

Även Tingsryd har fått en spelare avstängd. Det handlar om Valdemar Vesterlund som får tre matcher för fighting sedan han attackerat Moras Gustav Salmi-Lilja på uppvärmningen igår. Han får 1 350 kronor i böter. Den händelsen kan du se här.

Tingsryd besegrade Mora efter förlängning.