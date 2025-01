Tung duo lämnar Nybro Vikings: "Chans jag måste ta"

Kim Ahlqvist klev in som styrelseledamot 2017 och blev sedermera ordförande för föreningen Nybro Vikings. Sedan vintern 2022/2023 har han varit anställd klubbdirektör.

Vid sin sida har han haft Pontus Skruvik som kommersiell chef. Nu lämnar båda klubben. Det skriver Nybro Vikings i ett pressmeddelande på torsdagen.

"Efter åtta fantastiska år i Nybro Vikings IF har jag tagit beslutet att lämna min roll som klubbdirektör. Det har varit en otrolig resa, och beslutet att gå vidare har inte varit lätt. Jag har dock fått en möjlighet jag inte kan tacka nej till – en chans som jag både vill och måste ta. Men det gör ont att inte längre vara en del av Nybro Vikings, annat än som en stor supporter", skriver Kim Ahlqvist i en egenskriven text på klubbens hemsida.

Trots att Ahlqvist nu lämnar Nybro tror han på klubbens framtid i Hockeyallsvenskan.

"Det är med stolthet jag ser tillbaka på vad vi har byggt tillsammans. Jag lämnar med en stark känsla av att föreningen står rustad för framtiden – redo att fortsätta växa, utvecklas och nå nya höjder. Jag kommer alltid att bära med mig Nybro Vikings i hjärtat. Även om jag lämnar min roll som klubbdirektör, kommer jag alltid att vara en del av föreningen – på ett eller annat sätt. Jag kommer att finnas kvar under en övergångsperiod för att säkerställa en smidig överlämning och stötta föreningen i nästa steg på sin resa. Nybro Vikings står starkt rustade för framtiden, och jag är övertygad om att det bästa fortfarande ligger framför oss", skriver han.

"Med vemod"

Pontus Skruvik har varit anställd sedan 2021.

"Efter fyra fantastiska år i denna underbara förening har jag nu tagit det svåra beslutet att gå vidare mot nya utmaningar. Det är med en blandning av stolthet, tacksamhet och vemod som jag lämnar min roll som kommersiell chef. Min tid i Nybro Vikings har varit en resa som jag alltid kommer att bära med mig. Att få vara en del av föreningens utveckling, från Hockeyettan till HockeyAllsvenskan, har varit en ära och en dröm förverkligad", skriver han.

De båda kommer nu tillsammans gå vidare till något nytt, men vad det rör sig om avslöjas inte. Nybros ordförande Kenny Johansson kommenterar deras avhopp så här:

– Det är med vemod jag och styrelsen nyligen mottog beskedet från Kim och Pontus att de valt att ta sig an nya utmaningar. Deras avtryck på föreningen är enormt, och deras insatser har varit avgörande för att forma Nybro Vikings till den starka och framgångsrika organisation vi är idag. Kim har med sitt ledarskap och engagemang varit en drivande kraft bakom föreningens utveckling, särskilt under de senaste fem åren. Under hans tid har Nybro Vikings tagit kliv som få andra föreningar kan matcha, både på och utanför isen. Jag är stolt och tacksam över att ha fått arbeta vid hans sida, först som ledamot och nu som styrelseordförande.