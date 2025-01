Eriksson i händelsernas centrum när VH tappade till förlust: "Trist"

3–1-ledning en bit in i tredje perioden. Då tappade ett försiktigt Vimmerby Hockey greppet om tre poäng och åkte istället på tolfte raka förlusten. – Det är såklart trist att vi tappar 3–1 till förlust, säger Hampus Eriksson.

Centern Hampus Eriksson var i allra högsta grad involverad i att Vimmerby Hockey gick ifrån till 3–1 hemma mot bottenkonkurrenten Östersunds IK.

Vid 2–1 i början av andra perioden spelade han fram George Diaco med en tjusig backhandpassning och vid 3–1 i början av tredje perioden grävde han loss pucken till Eddie Levin som hittade luckan mellan benen på Östersundskeepern.

Vimmerby är till följd av den långa förluststreaken ett lag med stukat självförtroende och det syntes när Östersund mobiliserade offensivt tryck och kom ikapp målmässigt med 3–2 och 3–3. Jämtlänningarna tog även hand om bonuspoängen efter ett snabbt avgörande i straffläggningen.

"Klart att det svider"

En poäng fick VH nöja sig med när tolfte raka förlusten blev ett faktum.

– Det är klart att det svider, det gör det verkligen. Jag tycker ändå att vi gör det bra under andra halvan av matchen och har ledningen, men vi får väl inte riktigt studsarna med oss just nu och de lyckas vända. Vi får ta med oss en poäng i alla fall, säger Hampus Eriksson.

Vad ser du för förklaringar till att ni tappar 3–1 till 3–3 i tredje perioden?

– Svårt att säga så här direkt efter matchen. Jag måste kolla igenom matchen.

Att tappa en tvåmålsledning till förlust på straffar mot en bottenkonkurrent är tufft.

– Vi har inte haft 3–1 så många gånger den här säsongen och med tanke på att vi har förlorat flera matcher på raken är det klart att det sätter sig i huvudet. Jag tycker att det är skitmål de får eftersom vi försvarar oss ganska bra. Vi får jobba hårdare med att få över marginalerna på vår sida.

Nära att avgöra i förlängningen

Hampus Eriksson skapade på egen hand två bra lägen i förlängningsspelet när han bröt sig in på mål och var nära att få hål på Andreas Ljunggren.

– På första läget försökte jag skjuta högt och på andra läget kände jag att jag hade backen så jag kom runt och försökte få pucken till bortre stolpen, men den lyckades glida förbi. Jag tycker nog att det skulle ha varit mål där.

Med ett fåtal sekunder kvar av förlängningen agerade Hampus Eriksson framspelare till Elliot Ekefjärd vars skott räddade av keepern.

– Det är små marginaler och vi har kanske inte riktigt marginalerna på vår sida. Jag tycker ändå att vi jobbar oss in i det mer och mer under de sista veckorna och de sista matcherna. Gör man det så kommer vi till slut få marginalerna på vår sida. Det går fort nu och säsongen är snart slut. Det gäller att komma in i det jäkligt snabbt för att vi ska ha chansen.

"Gäller att ta nästa match"

13 matcher återstår och Vimmerby har nio poäng upp till Tingsryd på säker mark. På vägen ska Östersund passeras och de ligger just nu sju poäng före.

– Man kan inte göra något annat än att ta en match i taget och inte titta två månader framåt. Det gäller att ta nästa match på onsdag, försöka vinna den och ha samma tänk till nästa match. Vi ska fortsätta jobba så och se hur långt det räcker.