MÖRK KVÄLL I NYBRO – ­VH UTSPELAT OCH ÖVERKÖRT

Vimmerby Hockey fick inte den start man önskade sig på bortamatchen mot Nybro Vikings. Efter knappt fyra minuters spel iscensatte Nybro en snabb spelvändning och satte sin i särklass bäste målgörare i ett delikat läge. Ludwig Blomstrand kom i ett ett mot ett-läge med Kevin Israelsson, drog sig in centralt, sköt mellan benen på VH-backen och satte ledningsmålet bakom en skymd Robin Christoffersson.

Nybro fick energi av ledningsmålet och låg på för utökad ledning.

2–0-målet kom i slutskedet av ett numerärt överläge. Herman Träffs diagonalpassning gick fram till 1–0-målskytten Ludwig Blomstrand som rättade till pucken, siktade och drog iväg ett rappt handledsskott upp i Robin Christofferssons vänstra kryss.

Vimmerby hade några skapliga chanser. Martin Pärnas hade ett högt skott som Alexander Hellnemo räddade med axeln och George Diaco sköt tätt över när han drog till på en puck som studsade fram till honom.

Bra avslutning på andra perioden

I upptakten av andra perioden missade Nybro ett friläge och hade ett skott i ramen innan 3–0 kom fullt logiskt. Från en position bakom förlängd mållinje hittade Louis Boudun in med en puck till Marcus Bergman framför mål. Nybroforwarden vann kampen med William Alftberg och lyckade tråckla in pucken med minsta möjliga marginal.

Efter 3–0 begärde VH-tränarna Björn Tholander Olsson och Anton Carlsson timeout och laget steppade upp en aning innan nästa käftsmäll kom. Trots flera försök att skicka ut pucken ur egen zon blev den kvar och Eero Savilahti spelade fram Hugo Gabrielson till ett vidöppet mål.

Kort därpå slog Nybro en svag passning i offensiv zon och bjöd formstarke George Diaco på ett friläge. VH:s formstarke kanadensare tog sig fram i ett bra läge och avslutade distinkt fram till 4–1.

Efter bjudningen som gav 4–1 tog ett initiativrikt Vimmerby över spelet och hade ett gäng bra lägen.

Nybro drog ifrån ytterligare

Halvminuten in i tredje perioden fick Vimmerby chansen i powerplay. Det slutade med att Vimmerby drog på sig två utvisningar och släppte in 5–1 med två spelare på utvisningsbänken. Erik Flood, nyförvärvet från Västerås, avlossade ett skott som gick in via den högra stolpen.

Några minuter senare kom 6–1 när Juho Liuksiala skickade iväg ett högt chansskott ur snäv vinkel som ställde Christoffersson och letade sig in vid förstastolpen.

Nybro hade fullständig kontroll på tillställningen och 7–1 kom efter 58.17. Juho Liuksiala fintade skott och spelade fram Felix Olsson till ett öppet mål.

Resultatet betyder att VH halkar ner på jumboplatsen på grund av sämre målskillnad än Östersund. Det är alltjämt en poäng upp till Tingsryd på säker mark med sju matcher kvar att spela.

VH spelar ytterligare tre matcher denna vecka. På onsdag kommer IF Björklöven på besök.

Tränarkommentar dyker upp på Dagens Vimmerby under kvällen.