Lindgren med brett leende när VH fixade avgörande match

Tingsryds AIF gick ifrån till 3–1 i matcher efter en seger i Vimmerby och två segrar i Tingsryd och satte Vimmerby Hockey i ett bekymmersamt läge.

Vimmerby Hockey har därefter räddat två raka matchbollar, först i lördags och sedan i dag, kommit tillbaka till 3–3 i matcher och sett till att det blir en sjunde och helt avgörande match i VBO Arena på onsdag.

– Det är grymt. Vi hade ett tufft läge med 1–3 i matcher, men vi har haft bra snack och tagit match för match. Nu är vi det här läget och ska nu se till att avgöra också, säger Elias Lindgren.

Hur ser du på att det blir en sjunde och avgörande match?

– Jag känner att vi har momentum nu. Det gäller att vara lite glada här nu och sedan är det fullt fokus på onsdagens match. Det kommer såklart bli tufft och det har det varit i alla matcher. Det är jämnt här ute i dag och det är små marginaler som avgör matchen.

Vad är det som finns i den här gruppen som gör att ni hämtar upp 1–3 till 3–3 i matcher?

– Svårt att säga, men vi har en stark grupp och är tajta som fasen, säger Elias Lindgren.

"Kommer upp exakt som vi ska göra"

Vimmerby Hockey har förlorat de två tidigare matcherna i Tingsryd trots att man har gjort många bra saker. I dag hade Vimmerby marginalerna på sin sida och svarade för en i mångt och mycket helgjuten prestation.

– Det är riktigt roligt. Jag tycker att vi kommer upp exakt som vi ska göra och stänger ner dem totalt i dag. Vi vet att vi har ett starkt försvarsspel och det gäller att vi tror på det och fortsätter så här nu, säger Elias Lindgren.

Knappt fyra minuter efter Martin Skärbergs 1–1 i mittperioden såg Elias Lindgren till att Vimmerby var tillbaka i ledning. Hans 2–1-mål skulle dessutom visa sig bli matchavgörande.

– Jag försökte bara lägga pucken på kassen och sedan gick den in. Jag kan inte säga så mycket, men ett mål är ett mål. Jag såg att Hampus var på väg in på mål och tänkte att jag slänger in pucken på mål. Det blev mål den här gången och det var kul.

Elias Lindgren fick i vanlig ordning mycket istid, både offensivt och defensivt, och trivs med att spela de här avgörande matcherna.

– Det är roligt att spela och jag älskar sådana här matcher när det gäller som mest. Det är också roligt med tugget som blir vid varje avblåsning.