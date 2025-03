VIMMERBY FIXADE NYTT ALLSVENSKT KONTRAKT EFTER JÄTTEVÄNDNING

Öppningsperioden präglades av mycket avblåsningar och hackigt spel. Vimmerby missade dubbla chanser att spräcka nollan i powerplay innan det var Tingsryds tur att skapa tre klara målchanser i sitt första numerära överläge. Först avlossade Martin Skärberg ett skott som såg ut att gå in, men den tog i utsidan av målburen. Sedan fick Skärberg iväg ett nytt skott och pucken låg fri framför Robin Christoffersson innan den försvann ut i neutral zon. Kort därpå hade Jesper Sellin en lyftning i stolpen.

Bortsett från TAIF:s gyllene powerplay-lägen att ta ledningen var Vimmerby det bättre laget i spel fem mot fem och hade ett par lägen som Pontus Eltonius räddade.

Levin kvitterade

Tingsryd öppnade andra perioden klart bäst och spräckte nollan efter knappt fyra minuters spel. Tingsryd tog sig in i offensiv zon på ett kontrollerat sätt och Jacob Svensson spelade upp pucken till Oliver Bohm på blålinjen. TAIF-backen tog några skär in i offensiv zon och fick iväg ett avslut som gick in precis vid Robin Christofferssons högra stolpe.

Efter en svag start på andra perioden hittade Vimmerby tillbaka in i det med hjälp ett powerplay. Precis när TAIF blev fulltaligt kvitterade Eddie Levin till 1–1. Lagkaptenen Jakob Karlsson slog en klok passning och Levin satte ett direktskott när Pontus Eltonius inte hann flytta över.

Kvitteringen pumpade in självförtroende i VH som spenderade mycket tid i anfallszon och skapade tryck på Tingsryd flera gånger. Det blev långa byten för gästerna i egen zon och Vimmerby lyckades inte ta betalt för chanserna som de skapade under en bra andra halva av perioden.

Med 20 minuter kvar var det målmässigt helt jämnt, 1–1, mellan lagen.

Två mål på 1.08

Tingsryd vaskade fram en tidig kanonchans som Robin Christoffersson fick komma upp stort på. Det följdes av ställningskrig innan den gyllene VH-chansen dök upp från egentligen ingenstans. Elias Lindgrens passning öppnade upp hela isen och såg till Eddie Levin och George Diaco kom två mot en. Levin släppte över pucken till Diaco som inte gjorde något misstag och 2–1 satt bakom en chanslös Eltonius.

En minut och åtta sekunder senare utökade Vimmerby ledningen till 3–1 via ytterligare en snabb spelvändning, Lukas Isaksson serverade Hampus Eriksson öppet mål och Eltonius hann inte över i sidledsförflyttningen. De snabba målen fick nästan taket att lyfta i en utsåld VBO Arena.

Med 30 sekunder kvar av matchen fastställde Elliot Ekefjärd slutresultatet till 4–1 i öppen kasse. Då visste glädjen inga gränser och Vimmerby vann avgörande matchen med 4–1 och är klart för en ny säsong i Hockeyallsvenskan,

Läs mer om den avgörande kvalmatchen på Dagens Vimmerby senare i afton.