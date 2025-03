Pulsen gick inte ner – Alftberg fick vila mitt i VH:s segeryra

Vimmerby Hockey säkrade nytt allsvenskt kontrakt i den sjunde och avgörande matchen i nedflyttningskvalet mot Tingsryds AIF.

En spelare som inte fanns med på isen när det skulle avgöras i tredje perioden var nyckelbacken William Alftberg.

”Hans hjärta slog så mycket så han kunde inte spela. Hjärtat var fan ute ur halsgropen och han kunde inte andas. Han var helt, helt slut. Han var bara helt färdig och orkade inte”, sa tränaren Björn Tholander Olsson till vår tidning efter matchens slut.

"Kom inte ner i puls"

I dag har vår tidning varit i kontakt med William Alftberg som berättar om vad som hände och hur han mår dagen efter händelsen.

– Det var i pausen mellan andra och tredje perioden som jag inte kom ner i puls. Jag kände att jag hade hög puls och tänkte i omklädningsrummet att den borde ha gått ner nu. Jag tog ett snack med lagläkarna och vi kom överens om att jag skulle vila, försöka komma ner i puls och återhämta mig, säger William Alftberg.

Backen spelade ingenting i tredje perioden då VH gjorde det avgörande rycket från 1–1 till 4–1.

– I tredje satt jag på bänken, försökte ta det lugnt och mana på spelarna ute i båset.

Hur var det att följa det dramatiska avgörandet från båset?

– Det är klart att det var nervöst. När vi väl gjorde 2–1 blev det såklart en lättnad. Man kunde slappna av lite mer och det kändes bara bra.

"Svårt när man hörde lagkamraterna fira"

William Alftberg var med på firandet ute på isen innan han försvann iväg för att vila upp sig.

– Jag var med ute på isen och i ringen i omklädningsrummet. När allt började lugna ner sig pratade jag med vår lagläkare och fystränare och de tyckte att jag skulle lägga mig ner, ta några djupa andetag och försöka komma ner i puls och varv. Det var väl lite svårt i början att försöka komma ner i varv när man hörde lagkamraterna fira, men det gick bra och det blev bättre och bättre.

Var du med på firandet på Stadshotellet?

– Jag åkte med ner, tog det lugnt, käkade och höll inne på firandet.

I morgon kväll väntar en ny fest för att fira det nya allsvenska kontraktet.

– Vi ska ha middag på Stadshotellet och sedan blir det fest på kvällen.

Tänker du att du ska ta revansch då?

– Ja, lite så. Det känns mycket bättre i dag.

Hur mår du idag?

– Det är klart att jag är glad för det som hände i går. Jag mår också mycket bättre i kroppen och pulsen är bättre så det har inte varit någon större fara.

"Trodde på det och gav aldrig upp"

William Alftberg är glad och stolt över att laget lyckades vända 1–3 till 4–3 i matcher.

– Det var inte så många som trodde på oss när vi hamnade i ett 3–1-underläge, men vi trodde på det och gav aldrig upp. Jag tycker att vi kände oss starkare än vad de gjorde.

Vimmerby visade prov på mental styrka och hanterade det bekymmersamma läget på ett bra sätt.

– Vi hanterade det alldeles utmärkt. När vi låg under med 3–1 hade vi inte så mycket att förlora och det kunde inte bli sämre än det läge vi var i. Det var bara att gå ut, släppa loss och göra vår bästa match för säsongen i varje match som vi spelade.

"Har alltid trott på oss själva"

Vimmerby vann match fem och sex och drog det längsta strået i avgörande matchen.

– Jag tycker att vi växte in i matcherna mer och mer för varje match som gick. Vi visste att de skulle komma ut hårt i matcherna och vi fokuserade på att stänga ner dem under de tio första minuterna för att sedan bara köra. Det kändes som att vi orkade mer och hade mer go i laget. Det var det som gjorde att vi gick vinnande ur matchserien i slutändan.

I fjol var Alftberg med om att gå upp med Vimmerby och i år var han med om att rädda kvar Vimmerby i landets näst högsta liga.

– Det är klart att det har varit väldiga roliga år här i Vimmerby. Vi i laget har alltid trott på oss själva. Även när det har hänt mycket runt laget och klubben som det har varit i år så har vi kommit ihop starkare som lag och grupp. Vi har hela tiden haft fokus på det vi ska göra.

Hur var firandet med fansen?

– Det är alltid roligt att fira med fansen, speciellt på hemmaplan. Vi fick återuppleva det som var förra året och det kan inte bli ett bättre avslut på säsongen än att få fira med fansen.

"Varit kul att få fortsätta här"

William Alftberg har spelat i Vimmerby i tre säsonger och har inga funderingar kring framtiden.

– Det är inget man har börjat tänka på så här tidigt utan det får man börja tänka på under nästa vecka. Nu handlar det om att hänga med grabbarna och fira att vi räddade oss kvar i allsvenskan.

Är du intresserad av en fortsättning i VH?

– Det är klart att man hade velat fortsätta att vara kvar här. Jag har fått vara med och spela upp klubben i allsvenskan och rädda kvar klubben i allsvenskan. Det hade varit kul att få fortsätta här.

Hur har dialogen med Pelle Johansson sett ut?

– Det är inget som jag har haft nu under kvalet. Jag och agenten kom överens om att vi ska ta det efter kvalet.