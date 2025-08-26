VH nollade Kalmar i hemmaförsäsongspremiären: "Visar hur vi vill framstå"

VH-tränaren Eric Karlsson var nöjd med mycket av det han fick se i hemmamatchen mot Kalmar HC. Foto: Simon Henriksson

Vimmerby Hockey hade lätt för Kalmar HC på försäsongen ijfol. Det såg likadant ut i år. Vimmerby vann sin försäsongspremiär på hemmais med hela 4-0 mot länsrivalen. – Skönt att visa Vimmerbypubliken hur vi vill framstå, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Nästan två veckor har passerat sedan Vimmerby Hockey spelade säsongens första träningsmatch. Då blev det en 4-1-förlust borta mot länsrivalen IK Oskarshamn.

Siffermässigt blev det något helt annat för Vimmerby i den andra försäsongsmatchen. Hemma i VBO Arena körde Vimmerby över en annan länsrival i form av Kalmar HC.

4-0 skrev segersiffrorna till efter att det fjärde målet kommit i tom bur sedan Kalmar tagit ut keepern tidigt. Just den tredje perioden var Vimmerbys svagaste i matchen.

– Första två perioderna är jättebra. Vi följer vår identitet, är aggressiva i vårt spel och skadar dem hårt med vår forecheck. Vi vågar flytta upp hela laget och det var 40 bra minuter, säger Vimmerbytränaren Eric Karlsson.

Mindre nöjd med tredje

Fullt lika nöjd var han inte med den tredje akten.

– Tredje var en jämnare historia och det blev mer hafsigt. De kom ut och körde på oss, spelade väldigt fysiskt och vi blev hafsiga.

Ändå var det väl ganska mycket utsida?

– Det var det, men vi bjuder på något friläge och några hafsiga pucktapp. Det blir så i träningsmatcher, men vi gör mycket bra saker i vår struktur och vår forecheck, i vårt sätt att sitta ihop och i vårt sätt att jobba över hela banan.

Om du jämför de här två matcherna ni har spelat, vad känner du då?

– Det här var bättre givetvis. Vi vågar lita mer på varandra och vi har mer jobb bakom. Vi får utdelning och ett positivt resultat, och då blir man mer vågad. Men jag tycker vi litar på varandra bättre än mot Oskarshamn.

"Visar hur vi vill framstå"

Att Vimmerby fått träna på i två veckor sedan första träningsmatchen uppskattar Eric Karlsson.

– Jag gillar det. Det ger oss tid att jobba igenom allting utan att stressa framåt. Vi kan ta det steg för steg. Ibland när det blir för mycket matcher i början kan det bli stressigt och hafsigt i processen. Jag gillar det här, även om det finns saker att jobba vidare med och saker att knåpa på också. Det var skönt att visa Vimmerbypubliken hur vi vill framstå.

Att vinna – även om inga poäng står på spel – tycker nye VH-tränaren är viktigt.

– Jag sa det inför också. Man vill vinna alla matcher, den som säger något annat ljuger. Sedan kan det finnas behov att få en förlust och bli straffad när man gör dåliga saker. Vi blev det i Oskarshamn, men nu gjorde vi mycket bra.

Mål i powerplay

Redan på fredag väntar ny holmgång för VH. Då kommer norska Sparta Sarpsborg hit.

– Vi behöver jobba på vår forecheck, bli mer effektiva och det är lite osynk ibland. Det behöver vi knåpa på och likaså spelet med pucken nedifrån.

Eric Karlsson såg positivt på att Robin Christoffersson fick hålla nollan och att målvakten såg trygg ut i situationerna.

– Även Ekholm (Emil) var bra och det var kul att han fick hänga mot gamla laget. Vi var jämna och solida över hela banan tycker jag.

Arvid Caderoth gjorde 1-0 i powerplay i slutet av den första perioden framspelad av Filip Fornåå Svensson och Jakob Karlsson. 2-0 hängde Emil Ekholm och där noterades Gustaf Malmkvist för en passningspoäng. 3-0 kom genom Filip Fornåå Svensson och i tom bur sköt Alex Murray 4-0.