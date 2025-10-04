VH-tränaren nöjd med prestationen: "Många visar sig från sin bästa sida"

Vimmerby Hockey ställde till med problem och utmanade Modo i tre perioder. Någon poäng får inte Eric Karlssons gäng med sig hem på bussen till Småland. – Jag tycker att det är en väldigt bra prestation, säger Eric Karlsson efter 1–3-förlusten.

Vimmerby Hockey svarade för en på det stora hela stark insats mot Modo och fick se sig besegrat med 1–3.

Kort efter Marcus Limpar Lantzs 1–0 i upptakten av andra perioden kvitterade Modo till 1–1 och vände på steken med 1–2 några minuter senare. Knappt sju minuter in i tredje perioden avgjorde Milton Gästrin matchen med ett distinkt avslut upp i första krysset fram till 1–3.

Eric Karlsson är väldigt nöjd med hur hans lag genomförde första perioden inför drygt 4 100 åskådare i Hägglunds Arena.

– Vi kommer ut och är väldigt trygga och bestämda och lite lätt kaxiga i första perioden. Modo skapar absolut ingenting medan vi har några halvchanser och är väldigt solida. Vi tryckte på fysiken, på jobbet för varandra och på uppoffringen. Det är det som sätter tonen och jag tycker att vi har bra värderingar med puck, både när vi ska äga den och när vi ska spela enklare. Taktiskt och utförandemässigt är första perioden riktigt bra, säger Eric Karlsson.

Han har även mycket gott att säga om insatsen i mittperioden.

– Vi kommer ut starkt. De får lite momentum och lite längd på oss men det är egentligen ganska få klara målchanser på sista raden.

"Det vi behöver skruva lite på"

För Vimmerbys del kom kvitteringen lite för snabbt efter ledningsmålet.

– Det är klart att vi hade velat ha 1–0-ledningen att gå på och stressa fram dem lite, men det är vad det är. När de gör 2–1 ganska snabbt så är det lätt att man tappar trycket i grejerna, men jag tycker inte att vi gör det. Vi går hela vägen in, gör en väldigt bra prestation och tar steg hela tiden.

Vad tänker du kring de två målen som ni släpper in i mittperioden?

– Jag tänker väl egentligen att de bästa lagen straffar en på de få misstagen vi ändå gör i dag. Modo gör säkert dubbelt så många misstag och vi kan inte riktigt kapitalisera på dem på samma sätt. Vi behöver bli lite skarpare och det är klart att man vill minimera misstagen, men jag tycker att de är ganska få i dag. Vi gör få misstag och bjuder på ganska lite. Vi blir straffade på de få misstag vi gör och det är så det är att möta de bästa lagen i den här ligan.

Vimmerby hade en ypperlig kvitteringschans med Isac Anderssons styrning precis utanför i boxplay. Dessförinnan fick inte Filip Fornåå Svensson till avslutet i ett friläge.

– Det vi har haft svårast med är att få utdelning. Vi har varit ganska ineffektiva kopplat till det vi har skapat och det är det vi behöver skruva lite på och bli bättre. Jag tycker ändå att man ser tendenser i vårt spel med puck och i vårt offensiva spel. Vi blir bättre och bättre och skapar mer och mer och då kommer utdelningen komma.

Vimmerby spelade bra även i tredje perioden och placerade mycket spel till Modos zon innan tjusiga 3–1-målet föll.

– I tredje perioden försöker vi gå lite hårdare i vår forecheck, får fin utdelning och får fast dem ganska mycket. Sedan kommer 3–1-målet som en kalldusch. Därefter är det ganska jämnt. Vi skapar väl inte mängder med chanser, men jag tycker ändå att vi är där hela vägen in. Modo är ganska solida efter 3–1 och vi försöker hela vägen och skapar någon halvchans. Jag är ändå nöjd med sättet vi fortsätter gå för det och vi har ganska mycket puckinnehav i spel sex mot fem.

Ekefjärd i andrakedjan

Vimmerby gjorde en del förändringar i formationerna under matchens gång.

– Det handlar om att vi har en tydlig rollbeskrivning med vad vi vill ha ut av varje kille. Leder vi en match är det vissa spelare som spelar lite mer och ligger vi under en match är det andra spelare som spelar lite mer. Man försöker också hitta balansen mellan de som är heta och de som gör det bra för oss.

Elliot Ekefjärd klev till exempel in på Oscar Davidssons plats i andrakedjan.

– Vi ville få lite mer tyngd framåt och tyckte att den kedjan hade goda intentioner. Vi vet att Elliot är genombrottsstark och stark runt målet och i dag fick han chansen att gå in och köra där i dag.

"Mycket bra saker att ta med oss"

Eric Karlsson hyllar den kollektiva insatsen.

– En solid laginsats där väldigt många i vårt lag verkligen visar sig från sin bästa sida kopplat till det vi har pratat om. Jag är nöjd över insatsen och besviken över resultatet, Det gäller att vi fortsätter bli lite bättre varje dag och sedan jobbar vi vidare på måndag.

Nu väntar en lång hemmaresa till Småland. Vimmerby spelar dubbla hemmamatcher nästa vecka, först mo Björklöven på onsdag och sedan mot Nybro på fredag.

– Vi har haft ett tätt matchande med fem matcher på tio dagar. Prestationsmässigt har vi väldigt mycket bra saker att ta med oss och jag tycker att vi växer i vårt spel. Resultatmässigt hade vi givetvis velat ha med oss mer. Nu när vi har spelat mycket har vi fått jobba mycket med det teorimässiga. Nästa vecka när vi har två hemmamatcher har vi större möjligheter att träna på isen och då kan vi utveckla det praktiska. Killarna är lyhörda och drivna och det gäller bara att vi fortsätter tro på det vi håller på med så kommer det bli bättre och bättre.