Eriksson tillbaka som förlorare: "Överlag för slött"

Hampus Eriksson fick lämna Vimmerby som en förlorare. Han var missnöjd med derbyinsatsen från hans Nybro. – Överlag är det för slätt, säger centern.

Inför säsongen norpade Nybro Vikings en av Vimmerbys mest framstående spelare under premiärsäsongen i Hockeyallsvenskan. Under fredagskvällen var Hampus Eriksson tillbaka i VBO Arena.

Han fick lämna ishallen som en förlorare.

– Det är kul att vara tillbaka här, jag har många roliga minnen sedan senast. Om jag går över till själva matchen, så vaknar vi till först i tredje. Vi var slöa fram till dess, säger centern.

Han tyckte att en hel del handlade om att Vimmerby gjorde det svårt för länsrivalerna också.

– Vimmerby kämpar på bra och ligger på rätt sida. De ger oss inte något i mittzon. De har en hög trea och kommer oftast kompakt. Vi hade svårt att komma in i deras zon med kontroll på pucken.

"Stod på huvudet"

I den tredje ansåg Hampus Eriksson att hans lag skapade tillräckligt för att ta sig in i matchen igen.

– Vi vaknar till i tredje och skapar rätt mycket. Målvakten stod på huvudet måste jag säga, men överlag var det för slött från oss.

Hur jobbigt är Vimmerbys 2-0-mål, som kommer rätt ologiskt när ni dominerar matchbilden?

– Det är ett viktigt mål för Vimmerby och ett psykologiskt mål också. Vi gör en push efter det också, men får inte in puckarna.

Nybro Vikings ligger sexa efter nio spelade matcher.

– Vi har tagit poäng, sedan kanske inte spelet stämt helt hundra. Men vi har hittat vägar att vinna matcher.