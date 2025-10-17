Vimmerby Hockey förlorade i Östersund efter svag insats

Efter en svag insats förlorade Vimmerby Hockey kvällens bortamatch i Hockeyallsvenskan mot Östersunds IK. 4-1 blev siffrorna efter två hemmamål i inledningen av den tredje perioden och det sista i tom kasse.

Vimmerbys första period var riktigt svag – fylld med individuella misstag, felpass och konstiga beslut.

Att ÖIK bara hade ledningen med 1-0 kan tillskrivas turen och Vimmerbys målvakt Robin Christoffersson, även om hans agerande vid ÖIK:s ledningsmål var allt annat än lyckat. Linus Videll kunde prickskjuta in ledningsmålet i numerärt överläge när Robin tittade runt en skymmande forward på enas sidan och Videll placerade skottet i det övergivna målet på andra sidan.

Matchbilden i den andra perioden var ganska lik den första, även om Vimmerby fick lite mer att säga till om – dock utan att skapa några riktiga farligheter.

Gav bort mål till varandra

Marcus Limpar Lantz kvittering i numerärt underläge i mitten av perioden var i stället en gåva från ÖIK, som gav bort pucken i egen zon. Skarpt avslut av Limpar Lantz dock.

I den tredje perioden var det sedan ingen snack om saken. 2-1 kom i ett tidigt pp, 3-1 var en osannolik skänk av VH:s försvar bakom eget mål och 4-1 kom i tom kasse med två minuter kvar.

Bäst i Vimmerby var Marcus Limpar Lantz och lagkapten Jakob Karlsson, som båda visar attityd och är distinkta i sina ageranden.

Skotten vann Östersund med 30-20 inför 1 509 åskådare.

