15 november 2025
Målvakt från Frölunda uppges ansluta till VH

Hugo Laring uppges ansluta till Vimmerby Hockey på lån. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 15 november 2025 19.45

Målvaktskarusellen i Vimmerby Hockey fortsätter. I Claes Endres frånvaro uppges Vimmerby nu ta in Hugo Laring från Frölundas juniorverksamhet.

Uppgifterna kommer från Expressen.

Laring är 19 år gammal och har varit ombytt i en del SHL-matcher, men inte fått någon istid. När Vimmerby nu har Robin Christoffersson tillbakakallad till Leksand och Claes Endre skadade väljer VH att ta in Hugo Laring, enligt Expressen.

Lånet ska gälla tills vidare. En annan VH-detalj från lördagens SHL-hockey är att Oscar Davidsson kallats tillbaka till HV71 där han tog plats i 5-0-segern mot Leksand. Precis som i torsdags blev Christoffersson utan speltid i Leksand.

Christoffersson bedöms bli kvar i Leksand fram till jul med tanke på Marcus Gidlöfs skada. Hur länge Claes Endre är borta är oklart.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

