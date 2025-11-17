KLART: Tidigare VH-centern köps loss av HV71

HV71 uppges köpa loss tidigare Vimmerbyspelaren Hampus Eriksson, som nu är i Nybro. Foto: Bildbyrån

Hampus Eriksson var framträdande i Vimmerby Hockey förra säsongen. Nu har han gjort tio poäng på 19 matcher med Nybro Vikings. Enligt Hockeynews köper HV71 loss Hampus Eriksson för sexsiffrigt belopp. På måndagen bekräftade HV71 att man värvat centern.

HV71 har sprattlat till i SHL. Nu verkar de också agera för att förstärka centerpositionen. Hockeynews avslöjar på söndagen att HV71 köper loss tidigare VH-centern Hampus Eriksson för ett sexsiffrigt belopp.

Nybro Vikings uppges gå med på detta till följd av sin ekonomiska verklighet.

Eriksson, som gjorde succé i Vimmerby under den historiska förstasäsongen i Hockeyallsvenskan, har gjort tio poäng på 19 matcher med Nybro den här säsongen.

Hockeynews uppger att dagens 7-0-förlust mot Västerås blev hans sista i Nybrodressen och att laget informerats om att han nu ska lämna för SHL.

Affären väntas bli klar inom kort.

Uppdatering måndag: HV71 har nu bekräftat att man värvat centern Hampus Eriksson från Nybro Vikings.

– I Hampus får vi en center som är väldigt användbar över hela banan. Han är stor och kraftfull i defensiven, men också skicklig med pucken. En spelare som kommer bredda vår forwardssida och göra jobbet varje dag, säger Fredrik Stillman, tillförordnad General Manager i HV71.

Den tidigare VH-spelaren ansluter till Jönköpingsklubben redan under måndagen inför torsdagens match mot Färjestad.

– Det ska bli väldigt kul att komma till HV71 och ta mig an denna utmaning och få chansen att spela SHL-hockey igen. Jag ska bidra med ett stabilt spel över hela banan, både med och utan puck, säger Hampus Eriksson.