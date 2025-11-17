KLART: Tidigare VH-centern köps loss av HV71

HV71 uppges köpa loss tidigare Vimmerbyspelaren Hampus Eriksson, som nu är i Nybro.
Foto: Bildbyrån
HV71 har sprattlat till i SHL. Nu verkar de också agera för att förstärka centerpositionen. Hockeynews avslöjar på söndagen att HV71 köper loss tidigare VH-centern Hampus Eriksson för ett sexsiffrigt belopp.
Nybro Vikings uppges gå med på detta till följd av sin ekonomiska verklighet.
Eriksson, som gjorde succé i Vimmerby under den historiska förstasäsongen i Hockeyallsvenskan, har gjort tio poäng på 19 matcher med Nybro den här säsongen.
Hockeynews uppger att dagens 7-0-förlust mot Västerås blev hans sista i Nybrodressen och att laget informerats om att han nu ska lämna för SHL.
Affären väntas bli klar inom kort.
Uppdatering måndag: HV71 har nu bekräftat att man värvat centern Hampus Eriksson från Nybro Vikings.
– I Hampus får vi en center som är väldigt användbar över hela banan. Han är stor och kraftfull i defensiven, men också skicklig med pucken. En spelare som kommer bredda vår forwardssida och göra jobbet varje dag, säger Fredrik Stillman, tillförordnad General Manager i HV71.
Den tidigare VH-spelaren ansluter till Jönköpingsklubben redan under måndagen inför torsdagens match mot Färjestad.
– Det ska bli väldigt kul att komma till HV71 och ta mig an denna utmaning och få chansen att spela SHL-hockey igen. Jag ska bidra med ett stabilt spel över hela banan, både med och utan puck, säger Hampus Eriksson.