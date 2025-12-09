UPPGIFTER: Allsvenska klubben överens med draftad JVM-mästare

Så sent som 2022 spelade NHL-draftade Ryan O´Rourke JVM med Kanada. Nu uppges den hårdföre backen vara klar för Modo Hockey. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockeys och Kalmar HC:s allsvenska seriekonkurrent Modo Hockey har bråda dagar. Häromdagen sparkade man tränaren och nu ska man vara överens med en hårdför AHL-back som har vunnit JVM med Kanada.

Det rör rejält på sig i Modo Hockey. När Vimmerby besegrade Modo häromdagen var det lagets sjunde raka match utan att ta en trepoängare. Två dagar senare besegrade Modo tabelltvåan Karlskoga borta – då fick tränaren Mattias Karlin sparken.

Laget har beskrivits som extremt framtungt och man har under en tid sökt förstärkning i defensiven.

– Vi är överens med en back som vi förhoppningsvis kan få hit runt juletid, men det är inget på papper ännu så därför går vi inte ut med det, sa Modos sportchef Henrik Gradin häromdagen till sajten Hockeynews.

NHL-draftad JVM-guldmedaljör

Samma sajt uppger i dag att backen det handlar om är det 23-årigen kanadensaren Ryan O´Rourke som inledde säsongen hos AHL-laget Laval Rocket men som har spelat större delen av den med Trois-Rivièrs Lions i ECHL. Han beskrivs som "en fysiskt spelande tuff back med pondus, men är samtidigt kapabel i spelet med puck och besitter ett välrennomerat slagskott".

Enligt Hockeynews är det nu bara ett slutgiltigt klartecken från ECHL-klubben som fattas innan övergången kan bli officiell.

O’Rourke har över 200 AHL-matcher i bagaget och vann JVM-guld med Kanada säsongen 2020/21. År 2020 valdes han i den andra rundan i NHL-draften av Minnesota Wild.