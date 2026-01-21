Karlsson nöjd: "Laget före jaget-mentalitet"

Vimmerby Hockey skrällde mot AIK och löste tre viktiga poäng i bottenkampen. Eric Karlsson var nöjd efter segern. – Killarna visar återigen vad de är gjorda av och vad som präglar den här gruppen, säger han till Vimmerby Tidning.

Vimmerby Hockey har kommit ur den becksvarta perioden. I fredags blev det två poäng efter övertidssegern hemma mot bottenkollegan Västerås IK.

Under onsdagskvällen blev det hela tre poäng in på saldot när laget tog en skrällseger borta mot AIK. 2-0 på Hovet var starka papper och innebär att Vimmerby är uppe på säker mark.

Tränaren Eric Karlsson tycktes nöjd när han svarade Vimmerby Tidning efter matchen.

– Killarna visar återigen vad de är gjorda av och vad som präglar den här gruppen. Jag är imponerad av hur vi lyckas genomföra den här matchen. Jag gillar verkligen vår andraperiod. Vi flyttar fram spelet mer och mer och får ett visst tryck på dem, säger han bland annat till Vimmerby Tidning.

Nöjd med forecheckingen

1-0-målet löste Johan Mörnsjö med bara några minuter kvar på klockan. VH städade av de närmaste minuterna på ett bra sätt innan AIK fick visst tryck i slutminuten och spelade sex mot fem. När buren på andra sidan var tom kunde Anton Carlsson sätta 2-0.

– Att vi skulle fortsätta våga ta för oss i kampmomenten och inte bli passiva. Det tyckar jag vi lyckas med. Vi vann en del puckar, tar många puckblock och det var så 2–0-målet kom efter skottäck av Fornåå Svensson (Filip), säger VH-tränaren till VT angående instruktionerna som gavs efter ledningsmålet.

Mest nöjd var han med det hårda jobbet och laget före jaget-mentaliteten.

– Jag är också nöjd med vår forechecking och att vi är så kompakta i mittzon. Vi har pratat mycket om just det den senaste tiden.

Vår tidning har upprepade gånger sökt Eric Karlsson för en kommentar efter matchen. Vi har även sökt assisterande tränaren Stefan Fredriksson. Tyvärr har vi inte haft någon framgång. HÄR kan du läsa hur Robin Christoffersson tänker om skrällsegern och HÄR Rickard Johnstons fem punkter.