VH laddar om för retromatch efter skrällen på Hovet: "Gillar special teams"

Eric Karlsson gillade vad han såg i special teams mot AIK. Foto: Arkivbild

Efter en mycket jobbig period har Vimmerby Hockey nu två raka segrar. Övertidssegern mot Västerås för en vecka sedan följdes upp av en skrällseger på Hovet. Nu väntar Almtuna IS i en ny viktig match. – Som alltid tar vi en match i taget, säger tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey hade satt sig själva i en riktigt prekär sits i Hockeyallsvenskan efter att ha förlorat nio av de tio senaste matcherna inför bottenmötet med Västerås IK förra fredagen.

VH tappade en 3-1-ledning, men vann ändå ångestmötet efter förlängning och bröt trenden. Två viktiga poäng landade in på kontot. I onsdags blev det en ny seger när Vimmerby skrällde på Hovet och besegrade ett utbuat AIK med 2-0.

– Det var en bra prestation. Vi är solida defensivt och släpper bara till 19 skott borta mot AIK. De har några ruscher när vi har några pucktapp, men vi är väldigt solida och det var starkt att gå segrande ur en sådan här match, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Han uppskattade vad han såg i boxplay och även i de nykomponerade powerplayformationerna. VH hade bara en möjlighet i numerärt överläge och det blev mållöst.

– Jag tycker om vårt special teams. Boxplay var bra och i powerplay hade vi en spelglädje och ett helt annat flow. Vi skapar ett par bra chanser och det fanns injektioner som visar att vi är på väg någonstans. Det kan ge utdelning framåt.

Möter Almtuna i bra form

Vimmerby är efter två raka segrar på säker mark. Med sina 40 poäng är man en före Västerås och två före Troja-Ljungby. De två lagen som just nu tvingas till kval har dessutom två matcher mer spelade än VH.

– Det här betyder väldigt mycket. Både för resultatet och tabellen, men även för gruppen och vad gäller att bygga självförtroende. Som vanligt tar vi en match i taget och nu är nästa utmaning i dag och sedan har vi en ny utmaning i morgon.

Uppsalalaget Almtuna, som alltså väntar i VBO Arena i kväll, har 46 poäng och ligger elva. Senast krossade man Troja borta med 6-0, men det finns en möjlighet för Vimmerby att plocka in Almtuna i den negativa kvaldramatiken genom att bärga tre poäng.

– De har en bra form och spelar fin hockey. De spelar väldigt avslappnat och det är en styrka Almtuna har haft. De är på en bra plats och nycklar för oss blir att ta kampen, spela fysiskt och se till att det blir en jobbig kväll för dem. Vi behöver också fortsätta med pucktempot vi har haft.

Annons:

Blir en retromatch

Det här är en så kallad retromatch, där Vimmerby Hockey kommer spela i specialtröjor. Det blir en hyllning 50 år bakåt i tiden när föreningen hette Vimmerby IF.

– Det är kul att klubben har de här eventen och generellt är jag positiv till att hylla tidigare generationer och det runtomkring, men vi som lag påverkas inte så mycket av det.

Är tröjorna snygga?

– Det får ni se sen, när de släpps och ni är på plats.

Eric Karlsson vill inte längre berätta något kring hur laget formeras. Det kommer alltså bli känt först när laguppställningen blir officiell.