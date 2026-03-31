VH-forwarden på seriekollegans radar – sportchefen om truppbygget

Emil Ekholm (i mitten) hade högst målsnitt i Vimmerby Hockey den gångna säsongen. Nu uppges han jagas av seriekollegan Västerås IK. Foto: Arkivbild

Det är ryktenas tid inom hockeyn. Näste man upp på sillylistan är Vimmerbys forward Emil Ekholm, som ryktas vara på Västerås radar. Här berättar VH:s sportchef Pelle Johansson om det ryktet och om lagbygget i stort. – Jag skulle säga att vi är överens med 14-15 spelare, säger han bland annat.

Trots att säsongen långt ifrån är slut är det ryktenas tid i Hockeysverige. Dagligen surras det om mängder av spelare som ska lämna och ansluta till de allsvenska klubbarna, och i dag är Vimmerbys vasse forward Emil Ekholm en av dessa.

Med 0,27 mål per match hade Ekholm högst målsnitt i Vimmerby Hockey under den gångna säsongen. En fotskada i slutet av densamma gjorde att han landade på elva mål på sina 40 spelade matcher. Med det kom han tvåa i den interna målligan bakom Johan Mörnsjö som gjorde 13 mål på 52 matcher. Totalt blev det 18 poäng (11+7) för Ekholm under debutsäsongen i Vimmerby.

Uppvaktas av Västerås

Nu är frågan om det blir mer än en säsong i Vimmerby Hockey. Den vanligtvis välunderrättade hockeybloggen nära Västerås IK, VIK Fan Central, skriver att Västerås är intresserat av den storväxte VH-forwarden.

Västerås IK var säsongens stora besvikelse i Hockeyallsvenskan där man hamnade på näst sista plats och klarade sig kvar i ligan genom att besegra Troja-Ljungby i det negativa kvalet.

Ekholm själv bekräftar intresset för Vimmerby Tidning, men har absolut inte stängt några dörrar för Vimmerby Hockey.

– Jag för diskussioner med klubben och trivs jättebra i Vimmerby. Jag ser absolut en möjlighet att stanna men det finns andra intressen också, sa han nyligen till vår tidning.

Annons:

14-15 spelare klara

Vimmerby Hockeys sportchef, Pelle Johansson, har bara läst om ryktet, men inte mer än så.

– Jag läste om det på X i går, men det är ingen agent som har ringt och förvarnat om att det skulle vara någon form av budgivning. Vi för samtal med Emil, sedan får vi se vad det mynnar ut i, säger han.

Hur ligger du till med truppbygget?

– Det ser ganska bra ut. Vi har väl tre backplatser kvar att fylla, fyra-fem forwardsplatser och en målvakt. Jag skulle säga att vi är överens med 14-15 spelare, som vi kommer kommunicera ut allteftersom kontrakten skrivs på.

Är det där du vill vara vid denna tidpunkt?

– Ja, det tycker jag. Jag vill inte sätta alla platser nu eftersom man vet att det kommer att dyka upp spännande namn på vägen. Det gäller att ha lite is i magen. Vi har en plan och den tycker jag att vi följer bra.

Hur ser det ut på målvaktssidan med Robin Christoffersson och Pontus Eltonius?

– Det är egentligen inget nytt där, utan de vet om mitt intresse. En hel del beror ju också på hur Leksand tänker med Robin, men det vet vi inget om än.

Kommer lagbygget skilja sig åt jämfört med den gångna säsongen?

– Vi känner att vi vill bygga vidare på det försvarsspel som var så bra i år och att utveckla det. Exempelvis kommer vi inte ersätta Isak Hansen rakt av med någon med samma spelstil, utan försöka hitta en tydligare tvåvägsback.

Hur tänker du kring forwardssidan?

– Det är klart att vi vill ta steg där också. Samtidigt ska man vara medveten om att vi inte har de pengar som krävs för att förändra forwardssidan till att bli i klass med exempelvis Kalmar eller Björklöven. Vi kommer fortsätta vara ett lag som fångar upp skadat gods, som kanske behöver en nystart i sin karriär, samt hitta unga och hungriga killar som vill utvecklas. Vi är så långt ifrån att kunna nå upp till en budget för att vara en annan typ av förening. Det är väldigt stimulerande att utveckla spelare och hjälpa dem vidare i karriären, men så klart både roligt och sorgligt när de kanske sedan lämnar för att gå vidare.