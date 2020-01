IKO vände och avgjorde i sista minuten i Skellefteå

Tre gånger om var IK Oskarshamn i underläge i kvällens SHL-drabbning borta mot Skellefteå.

Tre gånger om kvitterade man.

3-3-kvitteringen kom sju minuter in i den tredje perioden, då Markus Modigs frispelade Joakim Thelin som skickade upp pucken i nättaket.

Dessförinnan hade Jesper Dahlroth gjort 1-1 i den första perioden och Nicklas Heinerö 2-2 på straff i den andra.

Avgjorde i slutminuten

Men inte nog med det.

Med 37 sekunder kvar på matchklockan drog John Dahlström in segermålet 4-3 för gästerna – ett direktskott från blå linjen.

Och med sju sekunder kvar av matchen la Johannes Salmonsson in 5-3 i tom kasse.

– Den här segern smakar riktigt gött. Jag tycker att vi spelar bra under stora delar av matchen. Vi tryckte på i tredje och vinner välförtjänt, sa segerskytten John Dahlström till C More efter matchen.

Skotten vann Oskarshamn med 29-26.

I och med segern passerade IKO Leksand i botten av tabellen, och är nu fem poäng från en plats över det negativa kvalstrecket, men med en match mindre spelad.