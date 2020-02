Backen från Virserum klar för utlandsäventyr

Per Svensson som tidigt lämnade Virserum för IK Oskarshamns juniorlag har varit Almtuna trogen sedan säsongen 2012/13.

För ett par säsonger sedan fick backen ta över kaptensbindeln och han har blivit en stor publikfavorit i Uppsalaklubben.

Nu lämnar han dock Almtuna.

Per Svensson har skrivit på för NLB-klubben Kloten i den schweiziska andraligan. Klubben tränas av ingen mindre än Per Hånberg.

Svenssons sista match med Almtuna blir på onsdag mot Björklöven.

– Vi vill tacka Per för det han hittills gjort för föreningen. Det känns så klart inte roligt att sälja Per just nu men på grund av läget vi är ekonomiskt och att Kloten vill ha Per så känns det ändå bra att släppa Per till en så pass anrik klubb i Europa. Vi önskar Per stort lycka till med slutet på denna säsong, säger Niklas Sjölund till klubbens hemsida.

Per Svensson har gjort 390 matcher i Almtuna.