JUST NU: HAN BLIR MODERKLUBBEN TROGEN I TVÅ ÅR TILL

26-årige Pelle Ström är klar för fortsatt spel i Vimmerby Hockeys dress. I dag skrev han på ett nytt tvåårsavtal, som innebär att han blir Vimmerby Hockey trogen över säsongerna 20/21 och 21/22.

Pelle Ström går därmed in på sin tionde raka säsong i moderklubben, och kommer passera 300 spelade matcher Hockeyettan-matcher i Vimmerby Hockeys tröja under kommande säsong. Under årets säsong stod han för 17 poäng (2+15) på 45 grundserie- och playoff-matcher.

"Pelle Ström är en kulturbärare i vår trupp och förening. Han har visat sin lojalitet flertalet gånger, och gör ännu mer nu när han skriver ett rakt tvåårsavtal. Det skickar också en signal om att han är trygg i det vi håller på med. Pelle är en pådrivare och väldigt användbar i olika spelsätt, men det finns ännu mer utveckling att plocka fram i hans spel. Det är en viktig förlängning", säger Morgan Persson, sportchef i Vimmerby Hockey, i ett pressmeddelande.