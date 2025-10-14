Formstark Vimmerby MS-förare tog SM-seger i enduro i Söderhamn

Resultat, Enduro-SM, femte och sista deltävlingen, Söderhamn 251004, lokala resultat:
SM1: 7) Robin Stjernström, Vimmerby MS.
SM 2: 16) Dennis Rotebäck
SM 3: 10) Martin Tildemyr, Vimmerby MS.
Youth U21: 20) Axel Svensson, Vimmerby MS.
VRM 1: 1) Daniel Jönsson, Vimmerby MS, 5) Niklas Fransson, Vimmerby MS.
SM, slutlig tabell, lokala resultat:
SM1: 4) Robin Stjernström, Vimmerby MS.
SM 2: 6) Oscar Blom, Vimmerby MS, 26) Dennis Rotebäck, Vimmerby MS.
SM 3: 13) Martin Tildemyr, Vimmerby MS.
Junior: 21) Hugo Svensson, Vimmerby MS.
Youth 21: 19) Axel Svensson, Vimmerby MS.
VRM 1: 4) Niklas Fransson, Vimmerby MS, 14) Jonas Gustafsson, Vimmerby MS, 16) Daniel Jönsson, Vimmerby MS.
VRM 2: 10) Carl-Johan Bjerkert, Vimmerby MS.