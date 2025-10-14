Formstark Vimmerby MS-förare tog SM-seger i enduro i Söderhamn

24-årige Robin Stjernström, Vimmerby MS, landade på en total mycket fin fjärdeplats när SM i enduro avslutades i Söderhamn. Foto: Arkivbild

Enduro-SM körde sin sjunde och avslutande tävling i Söderhamn förra helgen. För Vimmerby MS slutade det med en klasseger genom Daniel Jönsson i VRM 1. I totalen stack Robin Stjernström ut i SM 1 och slutade på en riktigt stark fjärde plats.

Efter en sjundeplats i epilogen i Söderhamn knep 24-årige Robin Stjernström alltså en mycket fin fjärde plats i mästerskapets SM 1-klass. Till slut var han 20 poäng från SM-pallen.

I SM 2 körde Dennis Rotebäck in på 16:e plats (26:a totalt). Bäst i totalen i SM2 av VMS-förarna var Oscar Blom som slutade sexa. Oscar körde dock inte den sista deltävlingen i Söderhamn.

I SM 3 kom Martin Tildemyr tia och slutade på en 13:e plats i mästerskapet.

Vimmerby MS kunde dock räkna in en seger i Söderhamn genom formstarke Daniel Jönsson i VRM 1.

Vann allt de ställde upp i

I VRM-klasserna stack för övrigt två Vimmerby MS-förare ut i totalen på så sätt att de vann alla tävlingar de ställde upp i under säsongen. Carl-Johan Bjerkert vann de två han körde i VRM 2 (tia totalt) och så då Daniel Jönsson (16:e totalt) den han körde i VRM 1 förra helgen. Bäst i totalen i VRM-klasserna var Niklas Fransson, som slutade fyra i VRM 1 (femma i Söderhamn).

I teammästerskapet slutade Vimmerbybaserade Team Bloms MX Racing på femte, nionde och 18:e plats med sina tre lag. Six10 Racing, med bland annat Vimmerbyförarna Martin Tildemyr och Axel Svensson i laget, slutade på tionde plats.