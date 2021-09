Orientering: Resultat från veckans löpning

Mållilla OK arrangerade veckans veteranorientering med Göran Fredriksson som banläggare.

2021-09-02 Veteran-OL Långa Banan,

4 000 m (5):

1) Ulric Svensson, Vimmerby OK, 52.21, 2) Kent Granqvist, Västerviks OK, 52.24, 3) Lars-Göran Johansson, Vimmerby OK, 1.05.36, 4) Åke Borger, Ankarsrums OK, 1.15.04.

Mellan Banan, 3 200 m (13):

1) Evert Fransson, Vimmerby OK, 52.45, 2) Lars-Inge Eklund, do, 1.00.11, 3) Arne Larsen, Västerviks OK, 1.00.24, 4) Kennert Rulander, Björkfors GOIF, 1.03.54, 5) Monica Marmelid, Västerviks OK, 1.07.04, 6) Hans-Åke Christiansson, Gamleby OK, 1.10.16, 7) Håkan Pettersson, do, 1.12.17, 8) Roland Skytt, Kisa SK, 1.13.29, 9) Lars Karlsson, Gamleby OK, 1.13.39, 10) Åke Björklund, Västerviks OK, 1.16.57, 11) Britt-Marie Björklund, do, 1.21.01, 12) Lars Lång, Vimmerby OK, 1.24.27, 13) Stig Jonsson, Kisa SK, 1.43.30.

Korta Banan, 2 100 m (9): 1) Anneli Carlsson, Gamleby OK, 38.50, 2) Ingrid Erlandsson, do, 45.52, 3) Britt-Marie Carlsson, SOK Viljan, 46.51, 4) Åke Karlsson, Ankarsrums OK, 54.13, 5) Lennart Eklund, Målilla OK, 55.36, 6) Göran Almgren, Gamleby OK, 57.24, 7) Lena Sandahl, do, 1.08.58.

Kort / Lätta Banan, 1 000 m (8): 1) John Paulin, Kisa SK, 26.41, 2) Gun-Mari Johansson, Gamleby OK, 27.59, 3) Hans-Åke Olsson, Hultsfreds OK, 29.33, 4) Inga-Britt Johansson, do, 29.38, 5) Allan Svensson, Kisa SK, 32.09, 6) Gunhild Svenonius, Hultsfreds OK, 37.53, 7) Pia Andersson, Gamleby OK, 39.41.

