Agneta Olivestam från Vimmerby OK tog hem två segrar i Smålands DM i helgen. I lång-DM vann hon i D60 och i sprintstafetten tillsammans med Karina Svensson i D55. Här Agneta och klubbkamraten Ulric Svensson som kom tvåa i H70 på lång-DM. Foto: Privat

Segrar till Anne-Marie, Agneta och Leif i Smålands-DM

Agneta Olivestam, Vimmerby OK, vann klassen D60 Lång när Smålands distriktsmästerskap i orientering avgjordes i helgen. Vid sprint-DM vann Anne-Marie Robertsson, Målilla OK, i D65 och Leif Axelsson från samma klubb segrade i H70. Vimmerby OK tog också en seger i sprintstafetten genom Agneta Olivestam och Karina Svensson i D55.

Resultat

Smålands Lång-DM i orientering

D12: 1) Sanna Grendelmeier, SOK Viljan, 27.07, 4) Nora Stark, Västerviks OK, 31.06, 10) Alma Träff, Målilla OK, 36.43, 13) Hanna Schüllerqvist, Västerviks OK, 38.29. H45: 1) Andreas Ekbladh, Sol Tranås, 48.19, 14) Christer Öberg, Gamleby OK, 1.04.32, 15) Richard Olovsson, Gamleby OK, 1.04.45, 22) Daniel Axelsson, Målilla OK, 1.15.16. H50: 1) Lars Svensson, IKHP Huskvarna, 49.04, 8) Per Erlandsson, Vimmerby OK, 56.10. D60: 1) Agneta Olivestam, Vimmerby OK, 44.18. H60: 1) Tord Hederskog, Jönköpings OK, 52.45, 6) Gunnar Karlsson, Målilla OK, 1.08.59. H70: 1) Gert Lundquist, Kalmar OK, 47.46, 2) Ulric Svensson, Vimmerby OK, 50.27, 8) Gunnar Enberg, Målilla OK, 1.03.21. Mycket lätt: 1) Julius Gummesson, Nybro OK, 19.16, 5) Axel Träff, Målilla OK, 24.21. Lätt 2,5 km, 2 580 m: 1) Simon Hallberg, IK Ymer, 23.35, 29) Madelaine Svensson, Vimmerby OK, 55.07. Medelsvår: 1) Tomas Nilsson, Bredaryds SOK, 38.29, 23) Linda Träff Olvenius, Målilla OK, 1.11.06. Svår 5 km: 1) Lucian Semeniuc, FK Finn, 46.05, 12) Linus Karlsson, Målilla OK, 1.32.10. Svår 7 km: 1) Emil Svalbring, Målilla OK, 58.23.

DM, sprintstafett, Småland

D14: 1) Jönköpings OK 1, 39.06, 2) IKHP Huskvarna 1, 43.02, 3) Anderstorps OK 1, 43.37, 4) Nybro OK 1, 51.50, 5) Målilla OK 1, 51.53. H14: 1) Alvesta SOK / OK Norrvirdarna 1, 34.14, 2) OK Älme / Växjö OK 1, 34.23, 3) IKHP Huskvarna 1, 35.50, 4) Jönköpings OK 1, 45.19, 5) Hultsfreds OK 1, 49.35, 6) OK Njudung 1, 51.44, 7) OK Norrvirdarna 2, 52.27, 8) Grännabyggdens OK 1, 55.53. D21: 1) IKHP Huskvarna 2, 1.15.45, 2) IKHP Huskvarna 3, 1.16.33, 3) Bredaryds SOK 1, 1.17.22, 4) IF Hallby SOK 1, 1.20.26, 5) Vimmerby OK 1, 1.27.14. D55: 1) Vimmerby OK 1, 55.47, 2) Bredaryds SOK 1, 1.09.58.

DM, sprint, Småland

D21: 1) Eef van Dongen, Frol IL, 15.48, 6) Anna Johansson, Ankarsrums OK, 20.45, 8) Frida Danielsson, Vimmerby OK, 21.43, 9) Stefanie Andersson, Vimmerby OK, 23.14, 10) Lovisa Johansson, Västerviks OK, 25.26. D14: 1) Signe Eskilsson, IKHP Huskvarna, 13.19, 10) Amalia Erlandsson, SOK Viljan, 17.21, 11) Molly Ainemo, Hultsfreds OK, 18.04, 12) Hanna Axelsson, Målilla OK, 19.29. H14: 1) Alvin Lundgren, Växjö OK, 11.59, 11) Elias Hed, Hultsfreds OK, 16.58. D12: 1) Sanna Grendelmeier, SOK Viljan, 8.12, 2) Alma Träff, Målilla OK, 9.46, 7) Hanna Schüllerqvist, Västerviks OK, 16) Ellen Hed, Hultsfreds OK, 14.36. D10: 1) Maja Nylund, Bredaryds SOK, 10.10, 2) Alice Matanovic, Västerviks OK, 11.55, 4) Maja Glinge, Ankarsrums OK, 12.42, 5) Ida Schüllerqvist, Västerviks OK, 14.43. H35: 1) Johannes Axelsson, OK Norrvirdarna, 21.40, 2) Martin Hed, Hultsfreds OK, 22.06, 3) Andreas Johansson, Ankarsrums OK, 22.58. D40: 1) Anette Carlsson, IKHP Huskvarna, 14.51, 6) Ellinor Schüllerqvist, Västerviks OK, 19.29, 8) Sabina Hed, Hultsfreds OK, 21.45, 9) Camilla Matanovic, Västerviks OK, 22.21, 10) Linda Träff Olvenius, Målilla OK, 24.23. H45: 1) Magnus Eriksson, Kexholms SK, 15.24, 1) Per Thunberg, OK Vivill, 15.24, 9) Daniel Axelsson, Målilla OK, 18.32. H50: 1) Lars Svensson, IKHP Huskvarna, 15.15, 11) Rickard Danielsson, Vimmerby OK, 18.23, 12) Per Erlandsson, Vimmerby OK, 18.27. D60: 1) Eva Eklund, Växjö OK, 15.09, 4) Karina Svensson, Vimmerby OK, 17.21, 5) Agneta Olivestam, Vimmerby OK, 17.56. H60: 1) Adrie Van Opstal, Torsås OK, 15.50, 4) Gunnar Karlsson, Målilla OK, 19.23. D65: 1) Anne-Marie Robertsson, Målilla OK, 30.20. H70: 1) Leif Axelsson, Målilla OK, 16.39. Medelsvår: 1) Darren Summerson, OK Norrvirdarna, 17.42, 7) Clara Grönbeck, Hultsfreds OK, 24.12, 8) Petra Ainemo, Hultsfreds OK, 24.14.

