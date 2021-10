Ungdomsserien i orientering avslutades med sprint i Målilla

Resultat från den fjärde och sista deltävlingen i Målilla:

Inskolning, (6 startande): 1) Voske Van Asseldonk, SOK Viljan, 12.09, 2) Amelia Panic, Hultsfreds OK, 15.58, 3) Anton Hagström, Målilla OK, 18.26, 4) Vincent Karlsson, Målilla OK, 20.54, 5) Alice Tibbelin, Vimmerby OK, 32.38, 6) Emma Tibbelin, Vimmerby OK, 32.42.

D10, (1 startande): 1) Inez Löfqvist, SOK Viljan, 15.41.

H10, (2 startande): 1) Axel Träff, Målilla OK, 17.24, 2) Maximilian Karlsson, Målilla OK, 21.08.

D12, (4 startande): 1) Sanna Grendelmeier, SOK Viljan, 17.04, 2) Alma Träff, Målilla OK, 17.49, 3) Marit Grendelmeier, SOK Viljan, 18.10, 4) Ellen Hed, Hultsfreds OK, 29.55.

H12, (1 startande): 1) Tobias Van Asseldonk, SOK Viljan, 20.17.

D14, (2 startande): 1) Molly Ainemo, Hultsfreds OK, 20.04, 2) Hanna Axelsson, Målilla OK, 20.23.

H14, (3 startande): 1) Hugo Assargård, Hultsfreds OK, 21.54, 2) Elias Hed, Hultsfreds OK, 21.59, 3) Olof Nilsson, Vimmerby OK, 24.13.

D16, (2 startande): 1) Klara Hultberg, SOK Viljan, 23.00, 2) Amalia Erlandsson, SOK Viljan, 27.01.

H16, (2 startande): 1) Walter Löfqvist, SOK Viljan, 24.36, 2) Ivar Ljung, Hultsfreds OK, 29.11.