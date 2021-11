Resultat från årets sista veteranorientering

Idag avgjordes årets sista veteranorientering i Frödinge med Vimmerby OK som arrangör och Lasse Lång som banläggare. Det är den tredje veteranorienteringen i höst utöver det fastställda programmet. Det har funnits ett sug bland många att fortsätta. Hultsfreds OK och Gamleby OK har kört de båda andra orienteringarna utanför programmet.